電池健康度撐不到iPhone 14？蘋果曝蓄電4秘訣、3妙招

一名網友苦惱表示自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了？」引起不少網友討論。（路透）

不少人使用蘋果 （App le）的iPhone 都會遇到電池健康度下降的問題。一名網友苦惱表示，自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了」？引起網友討論，而多少百分比該換，蘋果官網也有給出答案。

一名網友貼出自己的iPhone電池健康度照片表示，自己在2020年11月買的iPhone 12，買不到兩年，電池健康度的最大容量只剩82%，詢問「電池健康度幾%就該換了。」該發問也讓其他網友有感，表示自己的iPhone 12的電池健康度也差不多剩下81至86%間，認為iPhone 12的電池是否真的不耐用。

網友說，「正常是80%（電池健康度），但是我iPhone 11目前是76%，我想等iPhone 14舊換新，不然換電池還要2000多(台幣)，我覺得不划算。」、「我男朋友撐到6X%才去換 不過他換電池800多塊而已，還在使用iPhone 6s的人類。」也有人好奇，「大部分的人都不會換電池，是直接換手機嗎？」

iPhone可以透過設定→電池選項觀看自己App使用資訊。（翻攝自蘋果官網）

事實上，蘋果官網提到，電池在正常運作下，經500次完整充電循環後，蓄電量可維持達原有容量的80%，電池最大容量也會測量手機電池相較於全新品時的容量，電池也會隨著化學年齡增加，容量逐漸下降，進而可能導致每次充電後的使用時數變少。

如何延長電池壽命，蘋果在官網也傳授平時4秘訣： 1.把軟體更新到最新版本。 2.避免極端的環境溫度，適用於16°至22°C間，超過35°C恐損害電池蓄電量。 3.充電時先卸除某些護套，避免過熱。 4.長時間存放時，電池應存有一半的充電量，不要完全充電或完全放電。