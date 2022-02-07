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蘋果桌機有望採臉部辨識？24吋新iMac傳引進Face ID

編譯洪啟原／綜合報導
科技媒體AppleInsider報導，蘋果考慮在升級版的24吋桌機iMac增設Face ID臉部辨識功能。(路透)
科技媒體AppleInsider報導，蘋果考慮在升級版的24吋桌機iMac增設Face ID臉部辨識功能。(路透)

科技媒體AppleInsider報導，蘋果考慮在升級版的24吋桌機iMac增設Face ID臉部辨識功能，消息人士爆料，蘋果在桌機增設這種生物特徵識別功能的時間，可能比筆電MacBook Pro更早。

消息人士說，蘋果之前在14吋和16吋MacBook Pro顯示器引進「瀏海」缺口設計，顯示出未來增設Face ID的可能性。這個缺口設計極有可能是未來新功能的一環，但在此之前，蘋果似乎考慮先在桌機增設Face ID功能。

彭博資訊時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在「Power On」專欄表示，蘋果首度認真考慮在24吋iMac引進Face ID，而非MacBook Pro，且據說採用M1晶片的iMac，原本就有Face ID功能。

iMac顯示器沒有「瀏海」設計，但顯然非常適合增設Face ID，因iMac螢幕夠厚，可容納Face ID的相關零件。MacBook筆電主打超薄螢幕，可容納FaceTime高畫素鏡頭，但無法容納Face ID運作所需的零件。

葛曼認為，由於MacBook系列筆電主打超薄螢幕，蘋果若要在電腦引進Face ID，可能先在桌機iMac或外接顯示器引進這個新功能。他說，蘋果勢必持續努力解決這個問題，但時間將證明蘋果是否引進這項新功能。

蘋果 晶片 臉部辨識

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