「有史以來最便宜的5G iPhone」傳明春上市

傳蘋果主力平價機種iPhone SE，將於2022年春季推出第三代新機。（Getty Images）

傳蘋果 主力平價機種iPhone SE，將於2022年春季推出第三代新機，外形、尺寸基本維持前代設計，主要重點為升級至A15處理器，支援5G 服務，新品上市後，等於蘋果所有iPhone都支援5G。

蘋果第三代iPhone SE 傳出外型保留4.7吋的LCD螢幕以及Touch ID指紋辨識功能，新機重點是內部更新。第三代iPhone SE 處理器將升級為A15 晶片，支援5G網路，蘋果將其定位為「史上最便宜的5G iPhone」，新機預計今年12月底量產，明年春季上市。

目前，iPhone 系列中最便宜5G手機是iPhone mini，但在iPhone 12、iPhone 13 系列相繼上市後，加上mini銷量不佳，市場預料2022年mini機種會取消，避免和第三代iPhone SE 定位衝突。

蘋果有意打造第三代iPhone SE在市場傳聞已久，先前已有分析師預估，蘋果新機將在2022年上半年推出，設計將以iPhone 8為藍本，要做「有史以來最便宜的5G iPhone」，新機價格預估低於iPhone 12起價699美元。

蘋果2020年4月推出新款 iPhone SE （第二代），處理器採用A13晶片，僅支援4G網路，也是目前蘋果正在販售的iPhone中，唯一一台搭載實體Touch ID指紋辨識功能的機種。