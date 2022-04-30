疫情改變你和我╱他們搶先機 記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

紐約法拉盛街頭，是各位播主的主場拍攝地。(記者鄭怡嫣／攝影)

新冠疫情 爆發後，許多人失去工作，留守在家，依賴網路打發與調劑生活，流媒體成為了他們最親近的「雲伴侶」；一批植根於華人社區的播主也應運而生，記錄小人物的悲歡離合，也成就了自己在疫情期間的一番事業。

峨眉師姐比價美國華人超市大米的出圈視頻。(取自峨眉師姐視頻)

峨嵋師姐 視頻「四川大姐買大米」一夜成網紅

峨眉師姐是紐約許多華人都熟悉的網紅，在西瓜視頻及油管(YouTube)分別有120萬與7萬7000粉絲；她是四川人，視頻標榜「用正宗『川普』講解國際大都市紐約」；她掃街拍攝的風格，關注平民與弱勢群體的視角，為老百姓呈現一個「接地氣」的紐約。

曾在中國報社的印刷廠排過版的峨眉師姐來美後，也曾做過許多服務行業，但考慮到自己年歲漸長和有限的英語能力，試著另闢蹊徑，「無論在中國和美國，年紀較大的女性工作都不好找，我想來快錢。」

數據顯示，如油管的流媒體成為疫情期間最大的「贏家」，播放量翻數倍。(取自NBC)

疫情也是機遇 「有一個爆款 你就起來了」

2020年3月中旬，疫情在美國肆虐，紐約市實施居家避疫。無數華人待守家中，人心惶惶，但對於播主，這卻是一個爭取流量的黃金機遇；包括峨眉師姐在內的素人播主，做起了第一批吃螃蟹(搶占先機)的人，他們第一時間走向街頭，記錄疫情期間的點點滴滴。

「有一個爆款，你就起來了。」峨眉師姐說，她迄今最走紅的短視頻發布在2020年2月28日，紐約市宣布首例新冠確診病例的前一天。

相較當時美國其他人種對疫情可能爆發的無感，紐約的華人社區已惶恐不安，不少人因怕染疫減少出門；經歷過「非典」疫情的華人，看大勢不妙，也開始囤貨。

峨眉師姐一支名為「實拍美國紐約：四川大姊今天去買大米，一袋18斤重的大米要多少錢」的視頻，記錄了她在紐約市華人聚集的法拉盛華人超市 各種大米的比價，瀏覽量當即漲到1656萬，飆漲幾十萬的粉絲，讓她一夜間挺入網紅之列。

此後，她的視頻緊隨紐約的疫情動態及由此影響的華人民生，售罄的口罩、價格飆升的大蒜、貨價賣空的超市、布施食物的免費餐點，都獲得了百萬以上的流量。

為和諧做貢獻 拍攝遊民、危樓、紙盒屋

她的視頻裡沒有七元一杯的「藍瓶咖啡」(blue bottle)，沒有布滿棕色石的豪宅街道，而是被大雨淋溼、裡面還住著遊民的法拉盛王子街街頭紙盒屋，是超強冬季風暴下露宿法拉盛的76歲上海大爺，是廁紙遍地與車輪被割的停車場危樓。

「很多人看了我的視頻，會覺得自己的生活過得不錯。」峨眉師姐用「水深火熱」與「遊民」這兩個關鍵詞，形容她的流量密碼笑說，「我也為社會和諧作了貢獻。」

直播主樹新風。（樹新風提供）

樹新風 「抓小偷」爆紅 蹲點法拉盛 跑獨家像記者

因「超市」題材而打響名號的，還有兩位法拉盛華人網紅：樹新風與張傑克。

樹新風因拍紐約市華人聚集的法拉盛「長江超市抓賊」而爆紅，在油管獲得11萬次的播放量，當日增漲了500多粉絲，後續他又拍了法拉盛抓小偷的特輯。

常年蹲點在法拉盛的樹新風，只要看到警車就會跟上拍攝案情。(記者鄭怡嫣／攝影)

有劫案就興奮 法拉盛掃街 看到警車跟著衝

只要法拉盛發生劫案，暱稱「法拉盛村長」的樹新風就興奮起來，和跑獨家的記者一樣，忙著追問「是華人嗎？」、「是亞裔嗎？」

他也沿襲了老派記者「掃街」的習慣，住在法拉盛的他，經常晃蕩梭巡，期待一樁突發案件從天而降。

因「抓小偷」而常年在法拉盛蹲點，卻又缺乏警方線人的樹新風，憑直覺判斷刑案大小。

「當我看到一輛以上的警車往同一個方向疾駛時，就知道有新聞了。」他說，「我也會跟著它們衝。」

張傑克所拍葉玉卿在重新開業的超市幫忙。(取自張杰克視頻)

張傑克 超市採訪素顏葉玉卿 流量節節攀升

疫情以前，張傑克在法拉盛經營電腦維修、旅行社、郵箱租賃等多重業務；和許多從事服務行業的在美華人一樣，生意因疫情，從熙熙攘攘到門可羅雀。

俄烏戰爭吃緊，張傑克(左一)前往波蘭與烏克蘭邊境拍攝。（張杰克提供）

直播封城日記 街頭凶案 他總能第一時間到現場

張傑克賦閒在家，開始走上直播這條路，自紐約實行居家避疫首日，每日直播「紐約封城日記」；風雪夜裏的法拉盛街頭凶殺案，他總能第一時間趕到，在刺骨寒風中持續與觀眾互動。

張傑克來自江蘇南京，2009年來美後，經營電腦維修、網路布線、監控安裝等業務。「紐約封城日記」第48天，一家超市重新開業，是社區當時少數恢復營業的超市，曾為超市老闆娘、前香港女星葉玉卿家宅安裝監控系統的張傑克，在超市採訪到素顏的葉玉卿，視頻流量由此節節攀升。

當年5月底，非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明州警察以膝壓頸致死後，他也前往「黑人的命也是命」(BLM)的各個示威現場，去年1月6日也至華府，直播川普支持者攻占國會大廈的畫面。