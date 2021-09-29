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新冠疫苗追加劑副作用 美CDC：與第2劑類似

中央社／華盛頓28日綜合外電
美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究指出，新冠肺炎疫苗追加劑的副作用大多輕微或中度，通常與施打完第二劑類似。(美聯社)
美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究指出，新冠肺炎疫苗追加劑的副作用大多輕微或中度，通常與施打完第二劑類似。(美聯社)

美國研究今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑的副作用大多輕微或中度，通常與施打完第二劑類似。

法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）這份報告取樣人數超過2萬2000人，他們已登錄疫苗安全的智慧手機應用程式，並在8月12日至9月19日間施打疫苗追加劑。

現階段第三劑是授權給免疫功能低下的族群施打，並非普羅大眾。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在記者會上說：「追加劑的副作用發生頻率和類型，與接種第2劑疫苗後所見類似，症狀大多為輕度或中度，不會持續太長的時間。」

根據報告，比較常出現的副作用包括注射部位疼痛（71%研究參與者）、疲勞（56%）和頭痛（43%）。約28%參與者回報無法進行日常活動，通常是在注射隔天。大約2%就醫，約0.1%（13人）住院。

研究還針對近2萬1700名、三劑全打相同mRNA疫苗（莫德納或輝瑞）的人士施打後情形進行分析。

報告說，施打莫德納疫苗的人產生的局部反應（例如手臂疼痛），第3次接種後比第2次稍微更常見；至於出現全身性反應（發生在注射部位以外的反應）上，第3劑比第2劑頻率要低。

輝瑞也出現相同模式，第一劑的副作用明顯少於第二劑和第三劑，尤其是全身性副作用。

美國衛生當局上週擴大對65歲以上、18至64歲患有糖尿病或肥胖等慢性病患者，以及因工作或居住地而特別暴露於病毒的人，授權施打輝瑞第三劑疫苗。

疫苗 美國 輝瑞

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