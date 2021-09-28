河濱加大科學家研究將可食用植物變成mRNA疫苗工廠

UCR科學家正在研究未來的植物疫苗。（UCR）

據南加州內陸河濱加州大學 （UC Riverside）消息，該校科學家正在研究未來植物疫苗 ，或許會顛覆人們對疫苗的傳統知識。在未來，疫苗也許看起來更像是吃沙拉，而不是打針注射。UCR科學家正在研究將生菜等可食用植物，變成mRNA疫苗（一種新型預防傳染病疫苗）的工廠。

據悉，這項研究目標將通過美國 國家科學基金會提供專項撥款50萬元完成。目標有三方面：研究出含有mRNA疫苗的DNA可成功傳遞到植物細胞中進行複製部分，研究出植物能夠產生足夠mRNA來替代傳統疫苗，最後確定正確的接種劑量。

UCR植物學和植物科學系副教授吉拉爾多（Juan Pablo Giraldo）認為，理想情況下，一株植物會產生足夠mRNA來為一個人接種疫苗。他正與聖地牙哥加州大學及卡內基梅隆大學科學家，一起合作這項研究。

吉拉爾多表示，正在用菠菜和生菜測試這種方法，並制定人們能在自家花園進行種植的長期目標。農民最終也可以將整片土地都種滿疫苗蔬菜。他說，這項研究關鍵是葉綠體即植物細胞中的小器官，可將陽光轉化為植物所需能量。如同一個小型太陽能工廠，生產糖和其它分子，使植物能夠生長，也是製造理想分子的未開發來源。

吉拉爾多在先前研究中，已經證明葉綠體有可能攜帶並非植物天然組成部分的基因。他和團隊通過將外來遺傳物質傳導到保護殼內植物細胞來完成。而且確定這些保護殼的最佳特性後，用於傳遞物質到植物細胞，此項研究也是吉拉爾多實驗室的專長。

此外，吉拉爾多還共同領導一個相關項目，即使用納米材料將氮（一種肥料）直接輸送到植物葉綠體中，可以幫助植物生長且改善環境。美國國家科學基金會已經撥款160萬元給吉拉爾多團隊，用於開發這項有針對性的氮輸送技術。