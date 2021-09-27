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12歲以下兒童有可能在10月底被批准打輝瑞疫苗

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
輝瑞（Pfizer）藥廠27日宣布，預計將在幾天後，上交聯邦食品暨藥物管理局（FDA）12歲以下兒童施打的新冠疫苗臨床數據。（本報檔案照）
輝瑞（Pfizer）藥廠27日宣布，預計將在幾天後，上交聯邦食品暨藥物管理局（FDA）12歲以下兒童施打的新冠疫苗臨床數據。（本報檔案照）

輝瑞（Pfizer）藥廠27日宣布，預計將在幾天後，上交聯邦食品暨藥物管理局（FDA）12歲以下兒童施打的新冠疫苗臨床數據，並進入審核階段。審核若經FDA批准，將促使全美在秋冬前為孩童帶來更進一層的保護。

聯邦疾病防治中心（CDC）主任Rochelle Walensky表示，只要這項數據交到FDA手上，相信FDA會加速處理，CDC也會以最快速度審核輝瑞提供的數據，最好能在幾周內趕出來，盡快讓12歲以下孩童也能安全的打疫苗。此外，像是莫德納及嬌生的加強針批准進度，也會同樣以最緊急的速度審核。目前市面上只有輝瑞藥廠出品的加強針。

根據美國兒童學院（American Academy of Pediatrics）提供的數據顯示，全美有近26%新冠確診病患為兒童，上周每天平均有266名兒童因染疫住院。數據顯示兒童染疫數量增加，因此衛生官員們都希望提供給12歲以下兒童的疫苗盡早被批准。

不過，根據CNN醫療分析師Johnathan Reiner的說法，若輝瑞藥廠提供12歲以下兒童使用的疫苗臨床數據，在這周內交至FDA，經過FDA及CDC審核，最快也得在10月底才能被批准。官員們得查看相當龐大的數據量，也得確保疫苗的有效性及是否有致命的副作用等，這些都需要花上一陣子時間。而疫苗就算被批准，孩子也不見得會去打針；如何讓孩子去打針將會是另一個挑戰。因此政府還是得花更多精力，教育民眾接種疫苗的好處及重要性。

前FDA專員Scott Gottlieb接受外媒採訪時表示，他估計新冠疫情將在全美持續惡化至感恩節，等冬天來臨之後，人們估計會比較少在外走動，大家反而更傾向於待在室內。疫情絕不會消失，但也許可達到一個可掌控的範圍。假設新冠疫情在感恩節前，如預期的改善，大家仍需要更加提高警覺，因為除了新冠肺炎外，流感也是相當致命的疾病。

根據CDC最新數據，目前平均七日的每日新增確診人數超過11萬4000人，若人數持續下降，意味著多數人染疫後，體內對病毒產生抗體。

疫苗 FDA 輝瑞

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