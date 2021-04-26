奧斯卡／沒觀眾、新場地…頒獎典禮防疫第一 充滿驚奇

影壇盛事奧斯卡金像獎今年在防疫考量下，呈現不同風貌，首度在82年歷史的聯合車站舉行。(路透)

受新冠肺炎疫情延後兩個多月舉辦的第93屆奧斯卡獎 頒獎典禮，25日在洛杉磯磯聯合車站(LA Union Station)登場，此次典禮以史無前例的電影方式呈現，堪稱充滿驚奇的歷史性夜晚。

好萊塢過去五年來在四大獎項方面推動多元，包含最佳導演的聖杯，有色人種在過去近百年以來首度有機會獲得電影產業的最高殊榮。

疫情迫使頒獎典禮反思社交距離和旅行限制，紅毯縮水，沒有主持人和觀眾，僅有幾百名頒獎者和被提名 人出席在聯合車站室內、外舉行的典禮，其他被提名人則透過即時衛星連線參與盛事。

製作人：此次頒獎典禮像電影

奧斯卡製作人之一的史蒂文索德伯格(Steven Soderbergh)表示，此次與其說是頒獎典禮，更像一場電影，以每秒24幀的幀速率拍攝，呈現更寬廣的視覺饗宴；這部眾星雲集的電影由頒獎人哈里遜福特(Harrison Ford)、布萊德彼特(Brad Pitt)、荷莉貝瑞(Halle Berry)、瑞絲薇絲朋(Reese Witherspoon)、麗塔莫瑞諾(Rita Moreno)和千黛亞(Zendaya)擔綱主演。

今年奧斯卡獎以電影方式呈現，眾影星擔綱演出。(美聯社)

電影藝術與科學學院(AMPAS)在頒獎前推出「全明星」陣容的預告片：「在這個充斥頒獎的節目中，如果頒獎典禮其實是一場電影會如何？」

「為了讓這場頒獎典禮以電影的方式呈現，我們召集了真正的明星卡司。」頒獎典禮的三名製作人史蒂文索德伯格、傑西柯林斯(Jesse Collins)和史黛西謝爾(Stacey Sher)說：「(星光亮度)瓦數爆表，可能需要戴上太陽眼鏡。」

史蒂文索德伯格在頒獎典禮前說：「這場大秀令人最興奮的是，它會像一部好電影，我們希望觀眾覺得看了一場電影；每位提名人、得獎人都是電影中的一角，觀影者和這場表演中的每一個人產生連結並體會共同感受。」

奧斯卡頒獎典禮製作人表示，此次奧斯卡的主題是「帶出你對電影的情懷」(Bring Your Movie Love)，旨在鼓勵民眾在長期的新冠肺炎封鎖避疫之後重返電影院 ，欣賞並感受電影帶來的感動。

娛樂新聞網站Deadline Hollywood頒獎典禮專欄作者哈蒙德(Pete Hammond)說：「製作單位試圖以電影的方式呈現，儘管奧斯卡頒獎是一部攸關電影的電視劇，但我真的非常好奇。」