吸入劑疫苗當加強針？ 中國康希諾：抗體最高升300倍

康希諾生物股份公司首席科學官朱濤。取自「康希諾疫苗」官方公眾號

中國 康希諾生物公司，在推出只需打一劑次的「克威莎 」腺病毒載體COVID-19疫苗 後，積極研發克威莎的「吸入劑型」。據康希諾首席科學官朱濤指稱，受測者在接種2劑滅活疫苗後6個月，「序貫」加強1劑克威莎吸入劑型，中和抗體水平可較之前升高250-300倍。

「序貫」免疫是指，用不同技術路線的新冠疫苗來完成接種或實施加強免疫，以提升疫苗的保護效果。

康希諾生物17日在官方公眾號發布訊息指，公司首席科學官朱濤於第21屆中國生物製品年會期間，進行了《腺病毒載體疫苗研發歷程——如何與病毒賽跑》的主題演講。

朱濤說，接種2劑滅活疫苗後6個月，序貫加強1劑克威莎吸入劑型，中和抗體水平相比加強之前升高250-300倍；若同源加強1劑滅活疫苗，中和抗體水平相比加強前升高30倍。

他指出，使用吸入型腺病毒載體新冠疫苗，進行加強，相較第三針仍以同技術路線的滅活疫苗進行加強，更具有優勢。

朱濤列舉，以吸入式序貫接種可誘導較高的IgG抗體和細胞免疫反應，以吸入式加強的抗體升高倍數，約是以一劑滅活疫苗加強的7到8倍；另外，吸入序貫免疫可獲得針對新冠病毒原型株，或Alpha、Beta、Gamma、Delta等變異株的高效中和抗體。

另對於公司已開始施打的一劑次型疫苗，朱濤說，臨床數據顯示，腺病毒載體疫苗單劑接種6個月後中和抗體水平僅降低1.4倍，初次免疫6個月後加強1劑，中和抗體水平可增長8倍，抗體一年內持續保持在高的水平。

據了解，康希諾生物的「克威莎」，是該公司與中國工程院院士陳薇團隊，共同開發的腺病毒載體新冠疫苗，已於今年2月在中國獲批准附條件上市使用，另已於6月進入第二期臨床的吸入劑型，在毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，只是改用鼻噴霧化吸入裝置來進行免疫。