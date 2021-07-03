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巴拉特稱自家疫苗抗新冠重症效力逾9成 可望提升接受度

中央社／新德里3日綜合外電報導
印度Covaxin疫苗第3期試驗結果顯示，對抗COVID-19重症有93.4%效力。取材自bharatbiotech.com
印度Covaxin疫苗第3期試驗結果顯示，對抗COVID-19重症有93.4%效力。取材自bharatbiotech.com

印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）今天表示，自製的Covaxin疫苗第3期試驗結果顯示，對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症有93.4%效力。

路透報導，此一結果可望提升民眾對這款疫苗的接受度。

數據顯示，Covaxin疫苗對於最早在印度發現的Delta變種病毒具有65.2%防護力。Delta變異株導致確診病例於4月、5月激增，也屢屢造成全世界單日病故人數最多的紀錄。

在試驗中，這支印度本土研製的疫苗針對有症狀的COVID-19也顯示具有77.8%效力。

英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca Plc）上月也引述一項研究表示，旗下疫苗能有效對抗Delta和Kappa變異株。

印度迄今都在施打由印度血清研究所（Serum Institute）製造的AZ疫苗。這家公司上月宣布要提升產量，從7月開始每月增至近1億劑。

巴拉特公司目前估計，未來每月將生產2300萬劑疫苗。

總部位於美國賓州的Ocugen生物製藥公司與巴拉特合作為美國市場研發Covaxin疫苗，Ocugen正準備在美申請完整的使用許可。

印度迄今累計3045萬起染疫病例，在全球僅次於美國的3300萬例；印度累計病亡人數目前已超過40萬人。

疫苗 印度 美國

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