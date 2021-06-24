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仍憂心血栓風險…澳洲10月起擱置AZ疫苗、僅依要求使用

編譯張君堯／即時報導
AZ疫苗因與血栓副作用的關聯性而持續引發爭議。對此澳洲政府23日更新疫苗供給時程計畫，隨著60歲以上人口將全部接種完成，10月起改為以輝瑞／BNT和莫德納疫苗為接種主力，AZ疫苗則將暫時擱置。路透
AZ疫苗因與血栓副作用的關聯性而持續引發爭議。對此澳洲政府23日更新疫苗供給時程計畫，隨著60歲以上人口將全部接種完成，10月起改為以輝瑞／BNT和莫德納疫苗為接種主力，AZ疫苗則將暫時擱置。路透

阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司生產的AZ疫苗，因與血栓副作用的關聯性而持續引發爭議。對此澳洲政府23日更新疫苗供給時程計畫，隨著60歲以上人口將全部接種完成，10月起改為以輝瑞／BNT（Pfizer/BioNTech）和莫德納（Moderna）疫苗為接種主力，AZ疫苗則將暫時擱置。

英國「衛報」報導，澳洲聯邦政府23日公布「修正版全國疫苗供應時程規畫」，認為7月到8月期間、AZ疫苗將繼續做為主要施打疫苗，每周接種劑量預期最高達260萬劑，主要用於60歲以上族群。然而從9月開始，AZ供應量將減半、同時提高另外兩款疫苗供給量，因此將不再以AZ疫苗為主。而且隨著60歲以上人口將近全部接種完成，政府預期從10月起，AZ疫苗將只會在民眾提出要求下才會使用。

新公布的文件指出，9月每周將有最高12萬5000劑莫德納疫苗提供給主要醫療網使用，在此階段，輝瑞／BNT疫苗供應量也將從一周75萬劑增加到有130萬劑可用、且將持續增加，到年底前可達每周170萬到230萬劑。目前澳洲僅3%成人接種完整兩劑疫苗，政府上周改變疫苗接種指南，因AZ疫苗與極為罕見的血栓副作用之關聯，不建議60歲以下者使用。

澳洲約翰弗里溫中將（Lt Gen John Frewen）表示，21日向國家內閣提交的數據的發布，將使澳洲各地能夠更好地規畫部署，並表示「這將有助於盡快獲得可以向公民提供的所有疫苗的訊息」。

疫苗 澳洲 莫德納

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