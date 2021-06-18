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打新冠疫苗死亡頻傳 南韓接種輝瑞死亡數比AZ高

編譯張君堯／即時報導
全台各縣市針對高齡長者擴大接種疫苗，卻傳多起猝死，引發民眾疑慮。而近日根據南韓政府統計，4日至15日間新增6670件疫苗副作用案件，其中共20件接種後死亡案件，南韓國內目前累計261例接種後死亡，接種輝瑞後死亡者數量較AZ高。歐新社
全台各縣市針對高齡長者擴大接種疫苗，卻傳多起猝死，引發民眾疑慮。而近日根據南韓政府統計，4日至15日間新增6670件疫苗副作用案件，其中共20件接種後死亡案件，南韓國內目前累計261例接種後死亡，接種輝瑞後死亡者數量較AZ高。歐新社

台灣各縣市針對高齡長者擴大接種疫苗，卻傳多起猝死，引發民眾疑慮。而近日根據南韓政府統計，4日至15日間新增6670件疫苗副作用案件，其中共20件接種後死亡案件，南韓國內目前累計261例接種後死亡，接種輝瑞後死亡者數量較AZ高。

根據指揮中心最新統計，截至6月16日為止，國內共計113萬3515位民眾接種AZ疫苗，其中17萬4098名為75歲以上長者。而疫苗不良事件通報系統（VAERS）目前已收到11例接種AZ疫苗後死亡的報告，而根據《韓聯社》近日的報導，14日至15日共2日間，新冠疫苗接種後副作用案件則新增6670件、其中20件接種後死亡案件，但死亡案例是否與疫苗有關尚待調查。

其中，南韓嚴重過敏反應案件共24件，而顯著不良反應、進加護病房、殘疾及後遺症案件則有255例，6472件則為注射部位腫痛、發燒或頭痛等較輕的症狀。

根據統計，南韓自2月26日起開始施打疫苗，副作用案件共累計5萬3773件，截至16日共有1582萬7645人次接種疫苗，副作用案件比例為0.34%。副作用案件中，根據接種者接種疫苗比例，AZ疫苗共占0.42%，輝瑞疫苗共占0.21%、嬌生疫苗則占0.19%。

南韓接種疫苗後死亡案例累計共261例，其中接種輝瑞後死亡案例共159例，AZ共101例、嬌生共1例，若將副作用嚴重、報告後不治死亡案例納入計算，則南韓共累計350例接種疫苗後死亡案例。南韓慶尚北道當局曾通報輝瑞與AZ疫苗接種者各1死，目前衛生機構已展開疫苗和死因之間的關聯性調查。

《韓聯社》報導，慶北盈德郡指出，1名60餘歲的男子在11日注射AZ疫苗後，12日出現嗜睡症狀，14日上午7時於家中死亡。另外，男子在2017年有過腦溢血病史。慶北慶州市則指出，1名80來歲老婦於上個月25日施打輝瑞疫苗，本月9日因頭暈、低血壓等問題住院治療，13日宣告不治，衛生當局已針對這2名死者進行調查。

此外，根據中央防疫對策本部今天公布數據，全國接種首劑疫苗人數已超過1300萬人，而與去年12月相比，75歲以上高齡族群每10萬人的確診數從15.8例大幅降至2.3例，顯現疫苗防疫效果。

疫苗 南韓 輝瑞

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