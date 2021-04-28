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洛縣疫情已達黃色級標準 將放寛防疫限制

記者啟鉻／綜合報導
據統計洛縣有27萬多人，沒有按期接種第二劑疫苗。（LA-USC醫療中心官網）
據統計洛縣有27萬多人，沒有按期接種第二劑疫苗。（LA-USC醫療中心官網）

洛杉磯縣府透露，雖然目前洛縣尚處於橙色級，但可能很快前進疫情威脅最低的黃色級。目前洛縣按州府疫情標準已經達到黃色級要求，但必須連續兩周維持該標準，才能獲准進入疫情最寬鬆的黃色級，一旦進入黃色級後，將實施更寬鬆的容量限制，及疫情相關措施。

洛縣截至目前COVID-19每日新增感染者數量，已符合加州經濟重啟藍圖的黃色級標準，但需要在下一周仍保持這個水平，才能確實進入黃色級。在未進入黃色級前，洛縣還要維持在橙色級，實施該級別規定的疫情中對商家和活動的限制措施。

據州府每周二發布的統計數字，洛縣過去七天平均日新增感染者下降至每10萬名居民1.9例，已經達到疫情更寬鬆規定的黃色級標準，若洛縣再維持這個比例一周，將宣布進入黃色級。州府要求縣域在進入疫情更寬鬆級別前，必須連續兩周滿足所有規定標準。

一旦進入黃色級，將意味著進一步寬鬆容量限制，包括商家、聚集以及活動，室內及室外服務。比如將健身中心、賭場牌室、酒莊及啤酒廠等容量，從現在的25%擴大到50%。酒吧提供室內服務容量至25%，室外大型活動場所比如道奇球場，從現在容量33%，增加至67%，娛樂公園允許從容量25%增至35%。

截至27日，加州58個縣僅有四個地區處於黃色級標準，包括Alpine、Mendocino、Sierra和Lassen等地。加州絕大部分地區，包括南加州都處在橙色級。

洛縣在周一（26日）新增四例死亡，因為上周末統計報告遲滯，一般在周一報告新增感染數量都有誤差。巴沙迪那市新增一例死亡，目前洛縣COVID-19感染死亡數逾2萬3700例。洛縣新增感染者288例，巴沙迪那市新增五例，長堤市新增27例，縣域自疫情開始至今，感染者超過123萬1800例。

據州府數據，洛縣截至27日，入院感染患者408例，較比周一的411例所有下降，其中有110例在加護病房，較比前一天略有增加。

洛縣公共衛生官員表示，該縣有近27萬8000人本來可以完成兩劑疫苗接種，或由於擔心注射第二劑疫苗引發更多副作用，未按期接種第二劑疫苗，而只單單接種了第一劑疫苗。

洛縣 疫情 加州

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