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前線醫護疲憊不堪 聖縣3大工會要求支援

記者陳程威／聖荷西報導
醫院清潔工人希望獲取更多的支持與幫助。（記者陳程威/攝影）
醫院清潔工人希望獲取更多的支持與幫助。（記者陳程威/攝影）

新冠疫情肆虐社區已經超過一年，隨著聖他克拉拉縣日前進入黃色層級，社會活動逐漸放寬。加州政府也計畫於6月15日全面解除疫情的相關限制，重啟社會。然而，一線工作人員仍然面臨到諸多的困境與挑戰。南灣三大工會，即服務業雇員國際工會521分會（SEIU521）、註冊護士專業工會（RNPA）、縣僱員聯合會（CEMA）21日聯合在聖縣政府大樓前舉行集會，要求聖縣議員履行競選承諾，從種族公平與正義的角度重新建設聖他克拉拉縣。代表聖縣的州眾議員卡拉（Ash Kalra）、聖縣議員李洲曉（Otto Lee）都對前線醫護表示支持。州議員李天明（Alex Lee)也派代表到場聲援。

註冊護士專業工會主席卡馬爾（Allan Kamara）表示，聖縣三大工會一起發聲，是希望縣政府能夠真正的傾聽一線醫護的聲音。他表示，需要縣政府投入更多的資金給一線的醫護，因為前線醫護面臨著資源不足，人手短缺的困境。「前線醫護已經疲憊不堪，他們需要更多的幫助與支持。」

服務業雇員國際工會521分會聲明中表示，聖他克拉拉縣從聯邦的「美國救援計畫」中獲取高達三億元的資金補貼，因此官員必須兌現對於前線醫護的承諾。

SEIU521的首席執行官魯迪（Riko Mendez）表示，政府大樓象徵著權力，更是人民力量的展現。「現在的問題不是資金不足，而是哪一個議題成為優先。」當醫護人員們疲於奔命，整個社會都會受到影響。「我們必須要求縣議員做出正確的決定。」

州眾議員卡拉敦促縣府為醫護提供更多資源。（記者陳程威/攝影）
州眾議員卡拉敦促縣府為醫護提供更多資源。（記者陳程威/攝影）

對於前線醫護的投資同樣包括了對醫療體系支持人員的投資。來自醫療機構環境維護部門的工人，包括清潔工人等也表示，在疫情期間自己不得不照常上班。「我們面臨著恐懼與害怕，同時微薄的薪水並不足以支持家庭的開銷。」

他們表示，幼兒日托機構的高昂收費，許多一線的清潔人員不得不讓自己的家人來照護孩子。「我們不是機器，我們也需要休息與尊嚴。」作為醫療機構的合同工人，職業生涯的保障依然是遙不可及。

醫院清潔工人賈西亞也分享了自己在醫院工作九年之後，依然面臨到醫院辭退的困境。

遊行集合了諸多來自縣矯正機構，包括監獄、青年矯正中心等機構的政府雇員。聖縣監獄的心理照護人員表示，監獄是聖縣對於心理健康以及醫護需求最大的地方。但是在疫情之下，聖縣減少招募心理健康照護工作者的。「這是不可接受，也是火上澆油的行為。」

青少年矯正中心的工作人員表示，減少矯正中心心理健康人員行為是種族主義，嚴重的傷害了來自少數族裔以及有色人種社區的權益。

州眾議員卡拉表示，前線工作人員應該值得相關資金的幫助與支持。「更為重要的是獲得有尊嚴的生活。」他說，疫情顯露出了衛生工作人員的重要性。

卡拉敦促縣府能夠投入資金投資公共衛生，並為醫療院所配備充足的人力與資源。「我們必須讓每一個人回歸工作。」

李洲曉表示，醫護人員的辛勤付出與奉獻，才使得聖縣的疫情得到控制。隨著疫情的趨緩，更多其他的醫療需求也被提上日程。

李洲曉說，他支持縣議會將更多的資源投入到一線醫護身上。他指出，聖縣上禮拜就收到「美國救援計畫」（American Rescue Plan）的資金，同時州政府也加大了對於公衛方面的撥款，因而在資金面向上應該不成問題。至於具體的資金分配需要之後的縣議會討論決定。

有過百民眾與工會成員參與此次集會。（記者陳程威/攝影）
有過百民眾與工會成員參與此次集會。（記者陳程威/攝影）

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