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紐約市長亞當斯提名華府出租車輛局主管都勇任TLC新局長

記者張晨／紐約報導
亞當斯提名都勇任TLC新局長。(取自華府出租車輛局官網)
亞當斯提名都勇任TLC新局長。(取自華府出租車輛局官網)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)28日宣布，在前局長亞莫祖科(Aloysee Heredia Jarmoszuk)3月辭職後，提名原華府租車輛局(Department of For-Hire Vehicles)主管都勇(David Do)，接任市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)新局長一職；都勇此前還曾任華府市長亞太裔事務辦公室主任，亞當斯稱其「能力、資格超群」。

亞當斯在一份聲明中表示，很自豪地歡迎像都勇這樣具有開創性的高資歷候選人加入TLC；「在經過兩年過的疫情後，找回一個強大的出租車行業是紐約經濟復甦的先決條件，本屆政府將為紐約人實現這一點。」

都勇自2018年出任華府出租車輛局主管後，一直監督出租汽車行業，並領導推出了按需班車服務「DC Microtransit」；他還利用技術和數據分析來推動決策，人們可以通過手機界面呼叫輪椅無障礙出租車，以高出行效率。

根據紐約市憲章，任何TLC的候選領導者都必須得到市議會確認後方可上任，許多熟悉該職位和熟悉情況的人都認為都勇是該職位的不二人選。

主管運營的副市長喬西(Meera Joshi)就曾擔任過TLC局長，她說，「都勇具備豐富的行業、協作視角和數據導向經驗，他將為司機和乘客帶來創新、無障礙和平等的駕乘體驗。」

都勇本人則稱現階段是該行業的「關鍵時刻」——我要感謝亞當斯市長對我的信任，讓我在這個行業歷史上的節點時刻領導TLC。

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