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波士頓市長吳弭：愈多亞裔從政 將有更強大發聲音量

首屆亞太裔傳統文化大遊行 5/15曼哈頓中城登場

記者張心／紐約報導
美國繁榮華埠總會將於5月15日在曼哈頓中城，舉辦首屆亞太裔傳統文化大遊行活動。(主辦方提供)
美國繁榮華埠總會將於5月15日在曼哈頓中城，舉辦首屆亞太裔傳統文化大遊行活動。(主辦方提供)

美國繁榮華埠總會27日在曼哈頓同市警及政府各部門會面，探討即將在5月15日(周日)於曼哈頓中城，舉辦的首屆亞太裔傳統文化大遊行活動事宜；該會日前也在法拉盛舉辦籌備大會，同40位協辦單位進行籌備商議，共同慶祝5月亞太裔傳統月的到來。

該會總監田士銳表示，此次亞太裔傳統文化大遊行活動得到了市長辦公室、市長社區事務部(NYC Mayor's Community Affairs Unit)、市警等多個部門的支持，聯同數個亞裔團體組織，一同合作慶祝5月亞太裔傳統文化月，向主流社會宣傳亞裔文化和團體正能量。

田士銳說：「此前活動多在曼哈頓下城舉行，這次在市長亞當斯(Eric Adams)的支持下，能夠使遊行活動進入中城，是一個標誌性的進展。」

市長辦公室特別顧問、亞裔事務主任鄭祺蓉表示，亞當斯非常尊重且積極支持亞太裔的文化傳統活動；她說：「這次大遊行對亞裔文化宣傳有重要意義，特別是在疫情爆發後，仇亞犯罪頻繁發生，更需要讓其他民眾看到我們亞裔，使美國主流社會了解亞裔傳統文化，從而促進紐約市文化的多元、健康發展。」

繁榮華埠總會董事長黃偉靈也表示，很榮幸也很高興能有機會宣傳亞裔文化，會努力做好此次的大遊行活動。據悉，此次將有80多個亞裔社團、文藝團體、樂隊、70部名貴車輛等參與。

協辦首屆亞太裔傳統文化大遊行的近40位亞裔團體負責人，包括滕紹駿、博爾濟錦、吳星、成光玉、沈珺、餘鋼深、陳鋼、李裕雲、梁德偉、平惠子、王雪莉等也出席日前在法拉盛的籌備大會。

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美國繁榮華埠總會將於5月15日在曼哈頓中城，舉辦首屆亞太裔傳統文化大遊行活動。(...
美國繁榮華埠總會將於5月15日在曼哈頓中城，舉辦首屆亞太裔傳統文化大遊行活動。(主辦方提供)

亞裔 遊行 曼哈頓

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