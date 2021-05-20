疫情、歧視…30%亞裔女性萌生退出職場

上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為肯塔基州民眾排隊進入就業中心找工。(路透)

新冠肺炎疫情 可能讓少數族裔女性轉向退出職場；麥肯錫(McKinsey)諮詢公司與LeanIn.org合作的調查發現，30%的亞裔 女性有意退出職場；除文化差異外，也凸顯出職場對亞裔女性的歧視 問題依然存在，甚至可能因疫情而加劇。

該報告調查317間企業，顯示在疫情期間擴大家務責任，女性縮減工時、請假、轉職為低技術工作的趨勢增加；此趨勢尤以亞裔女性為甚，認為家務責任讓其無法如疫情之前那樣重回職場的受訪者，亞裔女性比男性多了14%。

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亞裔女性有意離開職場，可能與「玻璃天花板」有關，甚至疫情加劇對亞裔的歧視也是一大因素；報告指出，若從將亞裔區分為東亞、東南亞及南亞來看，東亞裔的有意離開職場的比率又比較高，甚至及於部分男性，顯示亞裔面臨的挑戰也各有不同。

麥肯錫合夥人黃潔絲(Jess Huang，音譯)表示，亞裔女性正面臨雙重壓力，企業應當有責去審視公司內部人員流動狀況，如何留住亞裔、以及亞裔女性人才已是重要課題。

報告建議，為了留住亞裔女性，企業應當擴大員工福利，包括更多天的病假及提供托兒服務等，以及培訓員工對隱藏性偏見的意識，因為該意識很可能讓受晉升員工的多元性降低。

黃潔絲特別點名亞裔女性，因為疫情讓全國反亞裔仇恨犯罪上升，惡化反亞裔情緒及對亞裔的偏見，還有種族主義等，「這些都是促進公平正義的障礙，讓其在職場處於更加不利的地位。」

麥肯錫的報告指出，非裔、西語裔等少數族裔女性同樣有因疫情而退出職場的趨勢，原因各不相同，如西語裔是照顧兒女的需求等；聯準會本月17日發布的報告就指出，截至去年11月，仍有36%的非裔及30%的西語裔女性因為家務、照顧兒女的需求而無法完全重回職場，而白人女性只有19%。