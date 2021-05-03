亞裔女紐約皇后區購物 遭男員工罵「說太多 不是中國」

該員工對克魯茲的態度咄咄逼人。(CBS新聞視頻截圖)

皇后區一名亞裔 女子稱，她日前在皇后區森林小丘(Forest Hills)的一家精品店內遭到該店員工充滿種族主義 的言語和肢體攻擊；該男員工對她的詢問不耐煩，怒氣沖沖嫌她「說太多，這不是中國」，並在她持手機開始錄像時，拿金屬衣架作勢要攻擊她。

25歲的菲律賓裔女子克魯茲 (Bea Cruz)向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，4月30日上午10時30分左右，她進入森林小丘的一家精品店購物，當她開始向一名男性員工詢問一些商品的價格和退貨政策時，對方態度粗魯，且事情很快升級；該員工對她咄咄逼人，並以種族主義的方式對她說話，之後她不得不拿出手機開始拍攝。

克魯茲是一名全職護士，她表示，她進店是為支持該店的生意，卻遭如此對待；「該員工轉過身來對我發脾氣說『你說的太多了，這不是中國，這是美國』，他的種族主義言語觸發了我」。

克魯茲試圖勸說該員工，但最後他試圖扯掉克魯茲手上的衣服，「他說『給我給我，你不能買這個』，這時我說，『我會買這個，只是不要對我說這些』」。

在敵對情緒變得更強烈之時，克魯茲在收銀台前拿出手機開始攝像，「他拿了一個金屬衣架，我稍有後退，然後他用手裡的衣服向我揮過來」。

但該員工向CBS否認對克魯茲說過任何種族主義言論，還表示，克魯茲是一名破壞性的顧客。

克魯茲說，她以前多次在這家商店購物，從未與員工有過衝突。克魯茲還表示，需要做更多來打擊反亞裔的情緒，她感謝眾多民選官員對亞裔社區的支持，希望這些支持能使亞裔民眾遭遇侵犯後大聲說出來。

她表示會向警方報案，同時希望該店和員工給予正式的道歉，不僅是對她，而是對她所在社區的所有人道歉。