南非華人在餐館疑遭種族歧視惹議 店家致歉

一名居住南非約翰尼斯堡的華人女士日前與家人及友人到餐廳用餐，帳單竟被標註「中國城」，疑遭種族歧視。圖取自Taryn Lock臉書

一名居住南非 約翰尼斯堡的華人女士日前與家人及友人到餐廳用餐，帳單 竟被標註「中國城」，疑遭種族歧視 。帳單上傳社群網站引發熱議，餐廳主管表示歉意並指是侍者無心之過。

南非新聞網站「新聞24」（news24）15日引述這名李姓女士表示，她來自台灣、現定居約堡，11日與家人及友人到餐廳「搖籃月亮」（Cradle Moon）用餐，全桌都是華人。

她表示，當時餐廳客人不多，服務很好，餐點可口，直到餐畢收到帳單發現顧客姓名一欄竟標示「中國城」（China City）讓她無法接受。但礙於年幼子女在場不便與餐廳理論，回家後立刻以電郵將此事告知餐廳老闆，同時將帳單貼在社群網站臉書（Facebook），立即引發臉友熱議。

他們批評餐廳老闆與員工「心胸狹隘」、「不懂尊重」、「歧視」，同時有人分享自己因種族關係在餐廳用餐所受到的歧視待遇。

餐廳行政部門總經理杜特（Andy Dott）立即在臉書做出回應，說明那只是侍者用自己方式分辨顧客，屬於無心之過，並評論臉友反應過度。

杜特告訴「新聞24」，餐廳已經向顧客道歉。對於此事在華人圈引起軒然大波感到訝異。侍者是黑人，是曾經飽受摧殘的族群。

他說：「約堡是個族群大熔爐的城市，客人有時會在點餐後換桌，餐廳只好放棄在帳單標示桌號方式，由侍者改以容易辨識的方式標示。這次事件是無心之過，背後絕對沒有種族歧視意味。」

報導引述李女士表示，餐廳員工顯然缺乏在職訓練。帳單上客人姓名一欄有許多方式可以標註，例如：客人姓氏、用餐人數等。當她看到帳單上的「中國城」時確實感覺被冒犯，此事也在亞洲社區引起憤怒。「我們不應該以這種方式被標籤化」。

她說：「如今這個時代，尤其南非應該借鏡歷史曾經出現過的排外行為與種族隔離，人們更不可以存有種族歧視。我不希望這種歧視延續到我的孩子這一代。」

報導也說，美國約在一個月前因為有亞洲婦女無故遭到殺害，導致民眾發起「停止仇恨亞裔」運動，而南非此時恰巧發生這起事件。