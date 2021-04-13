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誤殺非裔「不是意外」 她斥警察制度「蓄意」種族歧視

記者顏伶如╱綜合報導
激進派眾議員特萊布13日推文警察制度「蓄意」種族歧視。(美聯社)
激進派眾議員特萊布13日推文警察制度「蓄意」種族歧視。(美聯社)

被喻為眾院少數族裔民主黨女議員「四人幫」之一的密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)12日在推特發文寫道，美國警察制度「蓄意」存有種族歧視，問題根深柢固已無法改革，只有廢除。

20歲非洲裔男子萊特(Daunte Wright)11日在明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區布魯克林中心市(Brooklyn Center)因車牌照逾期被員警攔下，警方核對資料時發現萊特遭到通緝，準備逮捕時萊特卻抵抗。萊特被一名女性員警開槍後駕車逃逸，經過數條接後與其他車輛撞上，不久後死亡。

明州漢尼賓郡法醫(Hennepin County Medical Examiner)認定萊特為胸部中彈死亡，並列為他殺(homicide)。

明州布魯克林中心市警察局長葛農(Tim Gannon)12日說，萊特遭警察開槍後來死亡的事件是「意外擊發」(accidental discharge)，員警原本要拿電擊槍卻拿成手槍。

特萊布在推文中指出：「這不是意外事件。警察制度在我們國家存有內在的、蓄意的種族歧視。萊特遭到侵犯與暴力的對待。」她說，這種警察制度應該停止，民眾一再姑息「政府補助的謀殺」，已經讓她感到再也忍無可忍。

她寫道：「不要再維護治安，逮捕以及軍事化管理了。這根本是不可能改革的。」

民主黨籍麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)12日也在推特發文寫道：「從巡邏奴隸到交通違規，這都是我們沒辦法改革的。」

與特萊布、普斯莉同為眾院盟友的明州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)則在推文中指出，這起事件讓明尼蘇達州痛心欲絕，「暴力是警察與少數族裔社區互動時的基本要素」。她表示，警察暴力一定要終止。

遭到警察槍殺的萊特之母凱蒂13日在記者會上稱她絕不接受兒子是被警察誤殺的說法。(...
遭到警察槍殺的萊特之母凱蒂13日在記者會上稱她絕不接受兒子是被警察誤殺的說法。(美聯社)

警察 種族歧視 明州

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