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紐約華裔警員BLM遊行執勤被非裔男辱罵「醬油」 「吃貓狗」長達15分鐘

記者張晨／紐約報導
五分局華裔警員BLM遊行執勤被非洲裔男子辱罵「醬油」「吃貓狗」等詞種族詞語長達15分鐘。(記者張晨/攝影)
五分局華裔警員BLM遊行執勤被非洲裔男子辱罵「醬油」「吃貓狗」等詞種族詞語長達15分鐘。(記者張晨/攝影)

亞裔仇恨案件近日掀起了空前熱潮，不但平民被當作無辜攻擊對象，就連警員在執勤時也未能倖免；曼哈頓華埠市警五分局華裔警員11日在為一場「黑人的命也是命」遊行執勤時被一非洲裔男子連續辱罵「醬油」「吃貓狗」等詞種族詞語長達15分鐘，而這一幕不但被華裔警員的執法相機紀錄，更被該男子直播至了社交媒體。

這名來自華埠轄區市警五分局的警員已經在該分局供職超過了16年的時間，他當日被派往石牆附近協調一場非洲裔民權運動遊行，而當他和別的白人警員站在一起時，一非洲裔抗議者則徑直走向他，並連續發表示了反亞裔的種族仇恨言論。

「吃貓吃狗，放不放醬油？」視頻中顯示，在長達十幾分鐘的執法相機視頻中，該非洲裔男子站在這名華裔警員面前不停的說著帶有顯明種族歧視的描述，知情人士表示，他曾離開一段時間後又回到現場，接著大放厥詞。

「這個該死的早茶會」然後用一種嘲弄的口氣重複了「醬油」這個詞，而在他準備結束自己的言論時，還質問該名華警是否點「午餐特價」。

而這一幕不但被華裔警員的執法相機紀錄，更被該男子直播至了社交媒體，不少華裔社區民眾也看到了此則直播；他們也在社區中聯繫到了該華警表示，五分局一直向社區宣導要民眾積極報案，「但為什麼頂著警察的頭銜就要忍氣吞聲呢？」

消息人士表示，這名華裔警員在事件發生後曾準備提出投訴，但後來又不得不重新考慮，認為這起騷擾可能沒有上升到仇恨犯罪的水平。

市警表示，自去年夏天以來，針對少數族裔警察的種族主義言語攻擊「激增」，當時全市正在舉行反對種族主義和警察暴行的抗議活動。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，警察應該「正視」被指控有「傷害性」行為的人，即使這種行為沒有上升到犯罪的程度。

當被問及市警和市府是否可以採取更多措施，阻止針對亞裔仇恨犯罪的激增時，白思豪表示，警告可能是最後的手段。

消息人士稱，警方已經掌握了這名非洲裔男子個人信息，他此前曾因製造恐怖威脅和不斷騷擾而被捕。

市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，這一事件是「令人噁心和卑鄙的」，但也「一點也不奇怪」。

他說，「這是警察不得不面對的悲哀現實，因為無能的政客們邀請了這些人加入，但涉案警員反應冷靜，敬業精神值得稱讚。」

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