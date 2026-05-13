學業壓力大 研究揭青少年憂鬱、自傷風險延續到成年

英國一項研究指出，青少年學業壓力大，憂鬱與自傷風險增且延續至成年。（本報資料照片）

國中教育會考將於本周末登場，全台考生進入最後衝刺階段，在拚成績的同時，青少年的心理健康問題再度受到關注。董氏基金會引用國際研究提醒，15歲時若長期承受過大學業壓力，不僅容易出現憂鬱症 狀，甚至自傷風險也可能一路延續到成年初期，家長與師長別讓「求好心切」變成壓垮孩子的最後一根稻草。

根據2026年2月刊登於「刺胳針：兒童與青少年健康」的研究，英國倫敦大學研究分析4714名青少年資料，追蹤其15歲面臨英國中等教育證書考試（GCSE，類似台灣國中會考）時的學業壓力情況，並持續觀察其16至22歲的憂鬱症狀，以及16至24歲間的自傷行為。

研究結果顯示，15歲時學業壓力愈高，之後出現憂鬱症狀與自傷行為的風險也愈高，影響並非短暫，可能一路延續至成年。另外，若學業壓力量表分數每增加1分，自傷風險便增加8%。董氏基金會表示，這項結果凸顯，青少年階段的壓力經驗，可能對心理健康留下長遠影響。

兒童青少年精神科醫師陳質采指出，學業壓力其實是一種「可被調整」的風險因子，並非完全無法改善。董氏基金會過去調查也發現，「課業考試」、「對未來的不確定感」以及「人際問題」，是台灣國高中生最常見的壓力來源。適度壓力確實能刺激學習，但若壓力大到超出孩子可負荷範圍，便可能演變成傷害心理健康的「毒性壓力」。

陳質采強調，真正重要的並非一味降低期待，而是協助孩子建立「合理可達成」的目標，避免長期陷入「永遠做不到、覺得自己很差」的挫敗感。尤其在AI快速發展的時代，家長不妨改變傳統高壓式教育，多以陪伴、鼓勵與探索的方式，陪孩子一起學習與解決問題，讓孩子在學習過程中感受到成就感與快樂。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨提醒，壓力是否造成傷害，關鍵在於是否已超出個人應對能力。適當壓力有助提升專注力與警覺性，但過度壓力則可能導致焦慮、沮喪、易怒，甚至身心俱疲。

葉雅馨建議，家長可從四大面向觀察孩子是否已經「撐不住」，包括壓力是否從偶爾變成天天存在、作息與食慾是否出現異常、對原本有興趣的事情逐漸失去熱情，以及是否頻繁出現頭痛、腸胃不適、肩頸痠痛等身體警訊。若發現孩子長期處於情緒低落或疲憊狀態，應及早關心並尋求協助。

董氏基金會呼籲，除了家庭支持外，學校端若能提供更多元的升學與學習選擇，並重視技藝與不同能力發展，營造更友善的學習環境，才能真正幫助孩子減輕壓力，避免憂鬱與自傷風險持續惡化。