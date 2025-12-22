我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人餐館涉藏匿數十名無證客強迫7天無休 ICE突襲

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑

記者張策／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新北市教育局22日與舊金山藝術高中正式簽署合作備忘錄，宣告全國首創引進「藝術領域雙聯學制」。（記者張策／攝影）
新北市教育局22日與舊金山藝術高中正式簽署合作備忘錄，宣告全國首創引進「藝術領域雙聯學制」。（記者張策／攝影）

新北市為全面深化國際教育，教育局22日與舊金山藝術高中正式簽署合作備忘錄，宣告全國首創引進「藝術領域雙聯學制」，讓新北高中生在就學期間，免出國即可修讀美國藝術高中課程，完成相關學習後，可同時取得台灣與美國雙邊高中文憑，象徵新北國際教育邁向「適性分流、專業深化」的新階段。

本次簽約由新北市教育局長張明文與舊金山藝術高中校長張雪容（Dr. Sherry）代表簽署，美國在台協會商務官Jeffrey Dutton亦親臨見證，展現台美教育合作的深度與實質內涵。

舊金山藝術高中成立於2010年3月，是北加州唯一一所私立藝術初、高中，校址位於舊金山、比鄰金門公園，長期以嚴謹學術訓練與頂尖藝術專業聞名，課程涵蓋視覺藝術、聲樂、器樂、音樂劇、芭蕾及中國舞等多元領域，培育學生進入全球知名藝術與設計學院。此次推動的台美雙聯文憑制度，讓學生在符合雙方協定與課程要求下，可同步取得台美雙邊高中正式文憑，為未來申請美國及國際大學奠定更寬廣的升學基礎。

新北市教育局長張明文表示，這次合作不只是課程共享，而是將世界級藝術教育資源直接引進新北，讓學生在地就能與國際接軌、提早站上世界舞台。藝術雙聯學制全面開放新北市高中生申請，特別有助於美術班、音樂班、舞蹈班等藝術才能班學生拓展升學管道。課程採混合式設計，學生可在台灣線上修讀美國AP（大學先修）與藝術專業課程，暑期再赴美參與密集實體創作與工作坊，並由合作學校提供一對一升學諮詢，協助銜接美加等地藝術與設計院校。

張明文指出，藝術類雙聯學制對新北市而言是具指標性的教育里程碑，過去雙聯學制多集中於一般學科，此次導入藝術領域，為學生開啟更多元且具國際視野的學習路徑。新北市以「全市共享」模式推動計畫，不受班級或名額限制，只要學生有興趣即可參與，展現以學生為本的教育精神。他也強調，在AI快速發展的時代，創造力、批判思考與美感素養等非認知能力更顯重要，而藝術正是培養這些能力的核心，市府將持續打造具國際連結與多元發展的教育環境。

舊金山藝術高中校長張雪容表示，學校長年在全美及國際賽事中屢獲佳績，並連續獲選美國大學理事會白金榮譽榜，藝術師資皆為具備專業成就的藝術家，致力於長期、系統性的藝術培育。她並分享舞蹈班學生黃詩妮的學習歷程，黃詩妮自6歲起於美國接受專業舞蹈訓練，在美國成長、具美國公民身分，母親為台灣人，長期在藝術與文化滋養下累積實力，多次奪得美國舞蹈賽事全國冠軍；同時代表台灣參與國際賽事，於2025年台灣全國花式滑冰錦標賽低齡組奪冠，並於泰國花式滑冰公開賽及菲律賓亞洲花式滑冰錦標賽中取得佳績，展現跨文化藝術養成的深厚成果。

張雪容強調，藝術教育不只是技能訓練，更是形塑孩子心智、心靈與品格的重要力量，從追求真實、熱愛秩序到培養自律與卓越精神，藝術都是不可或缺的養分。在人工智慧快速發展的時代，藝術所孕育的創造力與美感更顯不可取代，科技與藝術的交會正是推動創新的核心力量。此次與新北市教育局合作，正是希望讓藝術融入教育與生活，讓美感教育向下扎根，培養具文化底蘊與創意能力的下一代。

參與學生也分享期待與收穫，永平高中美術班學生高子媛表示，能在臺灣同步修讀美國藝術課程，讓原本遙遠的留學夢想變得具體可行；學生葉子菱則說，透過雙聯學制即可在地修課、遠距接軌國際，讓追夢之路更加踏實。

教育局指出，新北市自108年起推動與英語系國家的雙聯學制合作，112年起由教育局統籌擴大辦理，持續整合跨國教育資源，協助學生依興趣與專長發展，培養探索力與行動力，自信走向國際。

新北市教育局長張明文（左）與舊金山藝術高中校長張雪融（右）完成合作備忘錄簽署，象...
新北市教育局長張明文（左）與舊金山藝術高中校長張雪融（右）完成合作備忘錄簽署，象徵台美藝術教育合作正式啟動。（記者張策／攝影）
新北市教育局與舊金山藝術高中舉行藝術雙聯學制合作簽約，雙方代表、校長、師生及貴賓...
新北市教育局與舊金山藝術高中舉行藝術雙聯學制合作簽約，雙方代表、校長、師生及貴賓合影留念。（記者張策／攝影）

教育局 舊金山 升學

上一則

2026年春季卓越獎學金 開放申請

延伸閱讀

舊金山周末大停電 自駕車Waymo停擺被卡路口大塞車

舊金山周末大停電 自駕車Waymo停擺被卡路口大塞車
東亞文藝之沉痾 超越人性的遲疑

東亞文藝之沉痾 超越人性的遲疑
舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響
舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

熱門新聞

旅美中國學者、紐約雪城大學建築學院副教授王飛，日前在英國倫敦因交通事故驟然離世，年僅44歲。雪城大學在官網發文悼念。(取材自紐約雪城大學官網)

活躍美中建築界 44歲旅美中國學者王飛 在倫敦車禍過世

2025-12-21 22:30
在11所受調查的灣區大學與學院中，只有聖荷西州立大學表示，已在招生流程中使用AI技術。（記者王子涵╱攝影）

「虛擬眼睛」檢視…舊金山大學招生 AI助摘要申請資料

2025-12-16 01:13
中山大學與倫敦大學亞非學院（SOAS）15日台灣、英國兩地連線，正式簽約啟動台英之間第一個碩士雙聯學位學程。（中央社）

台英碩士雙聯學位首例 中山與倫敦大學亞非學院簽約

2025-12-15 17:39
許多人憂心忡忡，認為現在的學生和年輕人過度依賴AI，但這批「AI世代」也是因為對這種科技駕輕就熟，而掌握了不同的優勢。 美聯社

史丹福25歲科技專家：Z世代對AI駕輕就熟 是一種優勢

2025-12-12 08:58
為了對抗隨著AI出現的作弊行為，有些教授使用偵測非人類生成內容的軟體，有一些人則改回採課堂筆試，還有一小部分教育工作者嘗試採用更古老的口試；示意圖。（路透）

ChatGPT興起衝擊評量方式 口試重返校園防學生用AI作弊

2025-12-13 02:45
最新分析報告發現，聖地牙哥加州大學大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。圖為聖地牙哥加大普萊斯學生活動中心（UCSD官網）

聖地牙哥加大大學生 數學僅小學程度 哪裡出問題？

2025-12-05 01:00

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達