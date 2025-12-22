新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑

新北市教育局22日與舊金山藝術高中正式簽署合作備忘錄，宣告全國首創引進「藝術領域雙聯學制」。（記者張策／攝影）

新北市為全面深化國際教育，教育局 22日與舊金山 藝術高中正式簽署合作備忘錄，宣告全國首創引進「藝術領域雙聯學制」，讓新北高中生在就學期間，免出國即可修讀美國藝術高中課程，完成相關學習後，可同時取得台灣與美國雙邊高中文憑，象徵新北國際教育邁向「適性分流、專業深化」的新階段。

本次簽約由新北市教育局長張明文與舊金山藝術高中校長張雪容（Dr. Sherry）代表簽署，美國在台協會商務官Jeffrey Dutton亦親臨見證，展現台美教育合作的深度與實質內涵。

舊金山藝術高中成立於2010年3月，是北加州唯一一所私立藝術初、高中，校址位於舊金山、比鄰金門公園，長期以嚴謹學術訓練與頂尖藝術專業聞名，課程涵蓋視覺藝術、聲樂、器樂、音樂劇、芭蕾及中國舞等多元領域，培育學生進入全球知名藝術與設計學院。此次推動的台美雙聯文憑制度，讓學生在符合雙方協定與課程要求下，可同步取得台美雙邊高中正式文憑，為未來申請美國及國際大學奠定更寬廣的升學 基礎。

新北市教育局長張明文表示，這次合作不只是課程共享，而是將世界級藝術教育資源直接引進新北，讓學生在地就能與國際接軌、提早站上世界舞台。藝術雙聯學制全面開放新北市高中生申請，特別有助於美術班、音樂班、舞蹈班等藝術才能班學生拓展升學管道。課程採混合式設計，學生可在台灣線上修讀美國AP（大學先修）與藝術專業課程，暑期再赴美參與密集實體創作與工作坊，並由合作學校提供一對一升學諮詢，協助銜接美加等地藝術與設計院校。

張明文指出，藝術類雙聯學制對新北市而言是具指標性的教育里程碑，過去雙聯學制多集中於一般學科，此次導入藝術領域，為學生開啟更多元且具國際視野的學習路徑。新北市以「全市共享」模式推動計畫，不受班級或名額限制，只要學生有興趣即可參與，展現以學生為本的教育精神。他也強調，在AI快速發展的時代，創造力、批判思考與美感素養等非認知能力更顯重要，而藝術正是培養這些能力的核心，市府將持續打造具國際連結與多元發展的教育環境。

舊金山藝術高中校長張雪容表示，學校長年在全美及國際賽事中屢獲佳績，並連續獲選美國大學理事會白金榮譽榜，藝術師資皆為具備專業成就的藝術家，致力於長期、系統性的藝術培育。她並分享舞蹈班學生黃詩妮的學習歷程，黃詩妮自6歲起於美國接受專業舞蹈訓練，在美國成長、具美國公民身分，母親為台灣人，長期在藝術與文化滋養下累積實力，多次奪得美國舞蹈賽事全國冠軍；同時代表台灣參與國際賽事，於2025年台灣全國花式滑冰錦標賽低齡組奪冠，並於泰國花式滑冰公開賽及菲律賓亞洲花式滑冰錦標賽中取得佳績，展現跨文化藝術養成的深厚成果。

張雪容強調，藝術教育不只是技能訓練，更是形塑孩子心智、心靈與品格的重要力量，從追求真實、熱愛秩序到培養自律與卓越精神，藝術都是不可或缺的養分。在人工智慧快速發展的時代，藝術所孕育的創造力與美感更顯不可取代，科技與藝術的交會正是推動創新的核心力量。此次與新北市教育局合作，正是希望讓藝術融入教育與生活，讓美感教育向下扎根，培養具文化底蘊與創意能力的下一代。

參與學生也分享期待與收穫，永平高中美術班學生高子媛表示，能在臺灣同步修讀美國藝術課程，讓原本遙遠的留學夢想變得具體可行；學生葉子菱則說，透過雙聯學制即可在地修課、遠距接軌國際，讓追夢之路更加踏實。