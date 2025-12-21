活躍美中建築界 44歲旅美中國學者王飛 在倫敦車禍過世

旅美中國學者、紐約雪城大學建築學院副教授王飛，日前在英國倫敦因交通事故驟然離世，年僅44歲。雪城大學在官網發文悼念。(取材自紐約雪城大學官網)

旅美中國學者、紐約雪城大學（Syracuse University）建築學院副教授王飛，日前在英國倫敦因交通事故驟然離世，年僅44歲。

王飛曾執教過的中國美術學院建築藝術學院在紀念文章中寫道：「那些年在課堂上的巧思、研討時的熱烈、相處時的溫暖，都已成為珍貴的回憶。」

建築師李程是王飛的學生，目前在美國紐約工作。他在接受中新社「東西問」採訪時表示，王飛的離去是國際建築教育的損失，自己亦失去了一位良師益友。

學生讚他教學即時+跨地域 與美主流不同

兩年前，當李程辭去中國地產公司高管職務，計畫赴美留學時，朋友向他推薦了雪城大學建築學院和王飛。李程回憶道：「不顧一天的旅行辛苦，他和我通了一小時語音電話，給人精力充沛且樂於助人的印象。」

王飛的教學以「單刀直入，不厭其煩」著稱。李程說，王飛會結合自己主編的新書及旅行經歷，將中國建築師的最新實踐帶入課堂：「他這種大信息量、即時性與跨地域的教學，與美國大學常見的教授方法形成反差。」

2003年從同濟大學建築與城市規畫學院獲得學士學位後，王飛先後赴美國維吉尼亞 理工大學（Virginia Tech）與加拿大 麥基爾大學（McGill University）求學，師從建築理論家馬可．弗拉斯卡里（Marco Frascari）和阿爾伯托．佩雷茲-戈麥茲（Alberto Perez-Gomez）。

2014年，王飛加入雪城大學建築學院，先後擔任中國項目主任、建築學碩士項目協調人。翌年，王飛與雪城大學建築學院院長麥可．斯皮克斯（Michael Speaks）創立了建築理學碩士項目。該項目聚焦「研究+設計」實踐，重點關注能源與建造環境領域，涵蓋從城市設計到高性能建築、從虛擬現實與計算機模擬到建築材料研究與產品設計等多個方向，並融合了多學科知識與實際應用。

「王飛教授是我們教師團隊中備受愛戴的一員，也是我的親密摯友。」麥可．斯皮克斯日前在悼念文中寫道，「他對建築學的熱忱以及對學生的無私奉獻，極大地豐富了學院的內涵。」

王飛推動美中建築教育交流

李程表示，自王飛加入雪城大學以來，該校建築學院招收的中國學生數量顯著增長，並培養出一批傑出人才。

在王飛的推動下，雪城大學與深圳建築科學研究院、南京大學等中國知名機構及高校建立長期合作夥伴關係，構建了產學研一體化的新型學位培養體系。

與此同時，王飛邀請了許多中國知名建築師前往雪城大學，擔任訪問教授並舉辦公開講座。這些建築師既成為該校師生瞭解中國當代建築的重要窗口，也使雪城大學建築學院成為中國建築走向美國的「橋樑」之一。

2018年出版的第二期《時代建築》曾刊發王飛的論文《中國建築教育家的國際影響力》。他在文章中指出，中國建築師和中國建築在國際上的影響力與日俱增。

同濟大學教授、《時代建築》主編支文軍近日發文紀念王飛時指出，這篇文章從核心領導、中堅力量、文化交流、反向影響四個方面，全面解讀了當代中國建築教育家的國際影響力。

「文中涵蓋的工作領域與核心內容，精準呼應其十餘年來深耕國際建築教學、推動跨文化交流傳播的實踐軌跡，生動詮釋其自身在該領域的重要作用。」支文軍評價道。

多位建築學界人士表示，在推動中西方建築教育跨文化交流的道路上，王飛是最活躍的使者之一。他帶著中國建築實踐的經驗走向世界，又將全球建築思想的最新浪潮引回中國。

王飛身兼建築師、教育家和創業策展人

雪城大學建築學院官網介紹，王飛是建築師、教育家、評論家、策展人與創業者。他的研究涵蓋城市更新、鄉村建設、建築構造、現象學、複製文化、可持續建築與低碳城市等多個領域。

在商業實踐中，王飛擔任創始合夥人，與多位跨學科合作者一起，打造了上海「有在酒店」這一新型酒店項目；在學術領域，他擔任《時代建築》專欄作者與客座編輯，合編出版《建構的詩學：當代中國構造論述》等多部著作。

2024年，王飛主編的新書《a+u不止建築：中國青年建築師的跨界實踐》在深圳舉辦發佈會。書中對當代建築師的新身分進行重新定義，他們可能是工程師、藝術家、科技創業者……。

李程對王飛在新書發布會上的發言記憶猶新。他表示，新一代建築師正在突破傳統設計的邊界，將開發、設計、運營及產業推向更多元的整合。他們既運用傳統媒介，也積極探索新媒體，從而為建築與媒介拓展出更多維度。

「他是典型的斜槓學者，總能把每一個職業都做到最好，這些角色之間也彼此滋養、相互促進。」李程感慨。

目前正在中國美術學院象山校區展出的「解碼埃森曼：形式之外」展覽，是王飛策展生涯的又一力作，也是王飛付出幾年心血、數易場地才得以呈現的展覽。

一年前，王飛在前往紐約與建築理論巨匠彼得．埃森曼（Peter Eisenman）見面前，曾對李程說：「這應該算得上彼得．埃森曼的終身成就展。」彼得．埃森曼的認可，無疑是對王飛理論功底與策展能力的高度肯定。

「王飛老師雖逝去，但他開闢的道路已在延伸。那些受他啟發的學生、那些他參與構建的學術網絡、那些他傾注心血的教育項目，將繼續講述一個建築教育家的理想與實踐。」李程說。