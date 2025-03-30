台南SUPER教師曾偉 用科技陪伴學習 看YouTube老師在線上等你

台南市安慶國小老師曾偉用科技陪伴孩子學習，獲選SUPER教師。（台南市教師會提供）

台灣台南市教師會今年選出8名SUPER教師，獲得國小組首獎的安慶國小老師曾偉，用科技陪伴孩子的學習，他的教學理念是無法阻止學生看YouTube ，老師就在線上等你，用優質的學習內容，提升孩子的學習動機，也改變學習方式與未來發展。

曾偉雖然主修音樂，但初到安慶國小，便接下挑戰，勇敢跨足資訊領域，協助推動教育部 AI跨域扎根計畫，展現熱忱與決心。他不僅盡心盡力，還積極創新，以學生的學習需求為核心，錄製多部教學影片，經營YouTube頻道，提供24小時不間斷的學習資源，讓學生能隨時隨地學習。

「我的教育教育理念是，無法阻止學生看YouTube，那老師就在YouTube上等你。」曾偉說，學生經常上網看影片，但也擔心學生看到不優質的內容，因此，製作高品質教學資源，引導學生接觸優質內容，除提升媒體素養，也讓學生能自主篩選有益的學習資源。期待用這種順應時代潮流的教學方式，提升學 生的學習動機，也藉此改變孩子們的學習方式與未來發展。