我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酪梨要變貴了？加州人熱愛墨西哥農產 憂關稅衝擊推升物價

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

打開教室「上一堂好課」 台南分享會看到教學觀摩魅力

記者鄭惠仁／台南即時報導
全台「上一堂好課」年度分享會首場8日在台南市金城國中登場，透過公開教學，讓看課的人與上課的老師的相互切磋、學習。（南市教育局提供）
全台「上一堂好課」年度分享會首場8日在台南市金城國中登場，透過公開教學，讓看課的人與上課的老師的相互切磋、學習。（南市教育局提供）

全台「上一堂好課」年度分享會首場8日在台南市金城國中登場，透過基地學校的蒲公英老師課堂教學分享，吸引逾150名教師及家長參加。南市新課綱創思教學研發中心主任陳思瑀表示，這不是過去推舉優秀老師的教學觀摩，而是透過教學公開，讓看課的人與上課的老師相互切磋、學習。

首場分享會邀集9位老師現場教課，為能真實呈現課堂教學的平時樣貌，承辦學校金城國中除廣邀校內有興趣的學生參加，也邀請安平國小學生參與。國中場共開6堂公開課，國小場則安排3堂公開課，堂堂精彩，一天下來，觀課老師都說收穫良多。

曾獲得首屆帶職帶薪全時進修獎勵殊榮的台中龍海國小老師李義評，引導學生實驗操作「自製吸管直笛」，讓學生了解聲音有大小、高低與音色等不同性質，這樣的自然課不但有趣也深具探究學習精神。

另，曾獲2013年星雲教育獎的台東寶桑國中老師楊惠如，精準掌握學生的語文理解程度，運用提問方式，引導學生學習如何欣賞一首好詩。台東都蘭國中主任周煜翔的基因配對生物教學，知能與趣味兼具，讓學生不想下課。基隆銘傳國中老師林佑霖，透過系統性的教學設計，將視覺、聽覺與肢體展演合而為一，引導學生提升自我的肢體表達力。

計畫主持人林文虎的國中英語課，則兼具細膩的教學技巧與行雲流水的教學脈絡，讓學生不斷地在口說、書寫的反覆練習中，提升聽說讀寫的英語能力，現場佳評如潮。

下午場的活動聚焦在行政推動與校訂課程規畫的經驗交流，桃園平南國中校長蘇彥瑜、花蓮西寶國小校長李志成、屏東中正國小校長許嘉政，以對談方式分享如何將108課綱的精神落實於校園中。而參與計畫10餘年的南投長福國小代理校長廖婉雯分享曾面臨廢併校的長福是如何一步一腳印地蛻變成深獲家長支持與肯定，穩定持續深耕的南投偏鄉小學。

南市教育局長鄭新輝說，台南近年來透過輔導團入校服務，陪伴老師從備課教材到入班觀察孩子們的學習情況，然後討論教學情況，目的就是希望透過入班觀課的機制，陪伴老師一起找到更好的教學方法，協助課堂的孩子學會所學。

全台「上一堂好課」年度分享會首場8日在台南市金城國中登場，透過公開教學，讓看課的...
全台「上一堂好課」年度分享會首場8日在台南市金城國中登場，透過公開教學，讓看課的人與上課的老師的相互切磋、學習。（南市教育局提供）

教育局

上一則

大紐約區華人教育基金會 16日線上職涯分享

下一則

美國學校也嘗試禁用手機 校長指禁令有挑戰：有助學生保持專注

延伸閱讀

愛，要學會放手

愛，要學會放手
聖縣年度教師陳忠理：堅信所有孩子都獨一無二

聖縣年度教師陳忠理：堅信所有孩子都獨一無二
聖縣年度教師陳忠理堅信所有的孩子都是獨一無二的個體

聖縣年度教師陳忠理堅信所有的孩子都是獨一無二的個體
我的中文課

我的中文課

熱門新聞

明尼蘇達大學 。(明尼蘇達大學官網)

被控AI抄襲退學 中國博士生告明尼蘇達大學歧視

2025-03-05 19:44
圖為哈佛大學。（路透）

泰晤士世界大學聲譽排名 哈佛連霸 台灣僅1校擠進前150

2025-02-19 14:59
教育程度排名第一的麻州擁有哈佛、麻省理工等知名學府。路透

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

2025-02-19 14:15
在維吉尼亞州的一所紅磚學校，瓊斯（Hayden Jones）是被禁止使用手機的1000名學生之一，這是為了提升學習效果所進行的一項試驗。示意圖。（聯合報系資料照）

美國學校也嘗試禁用手機 校長指禁令有挑戰：有助學生保持專注

2025-03-09 05:17
全台「上一堂好課」年度分享會首場8日在台南市金城國中登場，透過公開教學，讓看課的人與上課的老師的相互切磋、學習。（南市教育局提供）

打開教室「上一堂好課」 台南分享會看到教學觀摩魅力

2025-03-09 05:13

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬