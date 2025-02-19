全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

教育程度排名第一的麻州擁有哈佛、麻省理工等知名學府。路透

良好的教育是通往美好未來的門票，對於數百萬的美國人而言，大學開啟了通往更多職業機會、更高收入和新社交關係的大門，一般而言，一個人完成的教育程度越高，收入潛力就越高，失業的機會也越低。

不過，有些州能提供比其他州更優質的教育。

理財網站WalletHub最新研究比較了所有50個州的18項指標，檢視受過良好教育人口的關鍵因素：教育程度、學校品質以及性別和種族之間的成績差距，每項指標以100分為標準代表「受教育程度最高」，最後找出每個州在所有指標中的加權平均值，並使用所得分數為各州排序。

教育程度最低的五個州分別是奧克拉荷馬州（32.55分）、阿肯色州（30.25分）、路易斯安納州（28.64分）、密西西比州（26.11分），和西維吉尼亞州 （24.29分）。

其中教育程度最低的西維吉尼亞州在「教育成就」（Educational Attainment）指標中在50州排名最末，「教育品質」（Quality of Education）指標墊底的則是總排名第42、總分37.81的新墨西哥州。

另一方面，教育程度排名最高的五個州分別是康乃狄克州（70.41分）、科羅拉多州（70.71分）、佛蒙特州（73.54分）、馬里蘭州 （75.13），和麻薩諸塞州（82.28分）。

第一名的麻州 在「教育成就」和「教育品質」兩項指標中都拔得頭籌，WalletHub調查顯示該州25歲以上的成年人中，擁有學士學位以上學歷的比例最高，接近 47%，擁有研究生或專業學位的比例也最高，超過21%。

然而，麻州成為受教育程度最高的州並不全是大學的功勞，該州也擁有全國第二好的公立學校系統，學生在全國教育進步評估中的數學和閱讀考試成績名列前茅。

除此之外，麻州是僅有的10個提供免費全州性社區大學的州之一，入學資格限制極少。

受教育程度第二高的州是馬里蘭州，該州也頒佈了免費的全州社區大學計畫，讓任何想要接受高等教育的人都有機會，這也是馬里蘭州25歲以上居民中至少擁有學士學位的比例排名第四，擁有研究生或專業學位的比例排名第二的部分原因。

馬里蘭州的高中教育水平也很高，該州高中時期在AP考試中取得至少3分（滿分5分）的學生比例高居第七位，其公立學校系統在全國排名第七。

最重要的是，馬里蘭州的大學整體排名全國第六，該州也是在取得學士學位方面性別差距最小的州之一，同時也是種族差距第九小的州。

佛蒙特州是美國教育程度第三高的州，大學在全國排名第10，25歲以上的居民中近43%至少擁有學士學位，18%擁有研究生或專業學位。

此外，該州近95%的25歲以上人口至少擁有高中畢業文憑，為全國最高比例。

WalletHub分析師盧波（Chip Lupo）表示，受教育程度最高的州提供從小學一直到研究生課程的高品質教育體驗，並且提供公平的就學條件，在教育程度上的種族和性別差距都很低，有助於孩子成長過程中得到盡可能多的機會。