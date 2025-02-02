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自閉症小孩撕碎衣服 特教師李芸菁從心引導等候孩子成長

記者董俞佳／台北即時報導
雲林特教學校學務主任李芸菁在特教領域服務超過20年，她理解到每個孩子都是個別的存在，不能用同一標準去看待，應該要幫孩子搭一個適合他跨上去的階。老師們也要調整心態，不能急於收成，而要耐心等候學生成長。（教育部提供）
雲林特教學校學務主任李芸菁在特教領域服務超過20年，她理解到每個孩子都是個別的存在，不能用同一標準去看待，應該要幫孩子搭一個適合他跨上去的階。老師們也要調整心態，不能急於收成，而要耐心等候學生成長。（教育部提供）

台灣雲林特教學校學務主任李芸菁在特教領域服務超過20年，她理解到每個孩子都是個別的存在，不能用同一標準去看待，應該要幫孩子搭一個適合他跨上去的階。老師們也要調整心態，不能急於收成，而要耐心等候學生成長。

李芸菁曾教過一位不會說話的自閉症小孩，每天上學時，只要老師不注意，他就會到廁所，將全身衣服撕碎再走出來。起初，李芸菁採用嚴格告誡的方式，但未見成效，她也不知該如何是好。93年，李芸菁參加一場教師生命成長營，開始反思過去的教學方式，發現自己著重於教導學生規律，卻無法真正走入特教學生的內心。

有一次，這位學生再度撕光衣服後，李芸菁握著學生的雙手，驚覺他的雙手劇烈顫抖，於是她調整自己的呼吸，和緩的詢問：「你是因為熱，才想撕衣服嗎？」學生點點頭，剎那間，李芸菁感覺到彼此的連結。自此之後，李芸菁改變教學方式，以和緩引導取代嚴厲管教，到三年級畢業時，這位學生已不太會撕衣服，也能獨自去外掃區打掃。李芸菁將這種用心帶到其他學生的教學中，較少板起臉孔，嘗試與孩子溝通、互動，試著走入每個孩子的內心。

學生的家庭也是很大的重點。李芸菁說，有時學生的家庭也碰到困難，導致孩子無法受到好的醫療照顧，或者得到好的學習。所以在雲林特教學校的五年多，她不只把重心放在學生身上，還會把焦點放在學生家庭。她曾有一位學生身體虛弱，父親服刑，全由奶奶獨自照顧，為了幫家庭舒緩經濟壓力，她設法發起勸募款，幫孩子爭取更多支援。此外，學校有許多罕病學生，李芸菁促成了學校與台大雲林分院罕病中心的合作，透過雙方設立的照顧群組，學校和醫生都能即時掌握學生的健康狀況，以便提供適時的支援。

李芸菁表示，過去擔任老師時，面對的主要是班上的學生與家庭，她知道學生家裡有狀況，但沒有這麼多資源可以運用。如今身為學務主任，她接觸到更多有狀況的學生，但相對的，也有機會找到更多資源來幫助他們。這讓她感覺自己彷彿變成老師和學生的後盾，也很有成就感。

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