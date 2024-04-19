全美校園槍案有增無減「如癌症腫瘤擴散」 逃生演習成例行公事

1999年科羅拉多州柯倫拜高中槍擊案在20日屆滿25周年，當時有12名學生和1名教師淪為槍下亡魂。四分之一個世紀後，全美校園槍擊事件依然有增無減，如同癌細胞擴散。(美聯社)

1999年科羅拉多州 柯倫拜(Columbine)高中圖書館槍擊 案在20日屆滿25周年，當時12名學生和1名教師淪為槍下亡魂，四分之一個世紀後，全美校園槍擊事件有增無減，宛如癌症 腫瘤，不斷擴散。

根據非營利調查機構「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計，柯倫拜高中悲劇發生之後，截至今年4月2日，美國又發生了55起校園大規模槍擊事件，造成907人輕重傷，和415條冤魂。該組織對於「大規模槍擊案」(mass shooting)的定義是單一事件除兇手以外至少四人傷亡。

柯倫拜案當時的校長德安傑利斯(Frank DeAngelis)說，此後，校園槍擊案成為每周七天每天24小時新聞的題材，而隨著電視新聞報導，成為每家客廳裡的話題。

在教育界服務35年後，於2014退休，如今69歲的德安傑利斯說，「每當有校園槍擊案發生，大家就說『柯倫拜高中槍擊案』的新版又來了，當年的情景真的像鬼魅般跟著我。」

當年各級學校只有火災逃生演習，柯倫拜案之後，槍擊案逃生演習成為例行公事，學校的反應能力也提高不少，安傑利斯相信這個做法，救了無數人命。

科羅拉多州會特瑞吉鎮(Wheat Ridge)以他的名字命名的社區安全中心，已經訓練出17萬名學校職員、迅速反應隊員、執法人員、救護人員，甚至海豹突擊隊員，如何應對校園槍擊案。在此之前，校園槍擊案發生時，警方的作法是「固守陣地」，等迅速反應隊員前來支援，「現在，警察即使只有一人，我們也把他們訓練成勇於處理狀況。這個訓練中心的目的就是要阻止人命犧牲。」