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南加大取消穆斯林生畢業致辭 挨批向恐懼屈服

編譯盧炯燊／綜合17日電
南加大穆斯林畢業生塔巴蘇姆原本安排在畢業典禮上致詞，但日前遭校方以安全為由取消，引發議論。(取自X平台)
南加大穆斯林畢業生塔巴蘇姆原本安排在畢業典禮上致詞，但日前遭校方以安全為由取消，引發議論。(取自X平台)

南加州大學以安全擔憂及中東緊張局勢升級為由，取消穆斯林學生塔巴蘇姆(Asna Tabassum)以畢業生代表在畢業典禮上致辭，事件惹起爭議，塔巴蘇姆批評她的人權觀點使她遭到反巴勒斯坦仇恨噤聲，但校方強調這是出於安全考量。

南加大教務長古茲曼(Andrew Guzman)表示，取消塔巴蘇姆的致辭，並非因為她的政治及個人觀點，而是在受到親以色列團體的強烈反對後，出於對她個人安全的擔憂。他在聲明說，校方這個決定，也與言論自由無關，只是為了校園的安全。

古茲曼的聲明中沒提到塔巴蘇姆的名字，也沒有具體說明她的言論、背景或政治觀點，如何引起人們的擔憂，也沒說明任何具體的威脅。他只提到最近幾天，「在選擇畢業生代表致辭的商討裡，出現了令人震驚的氣氛」。

塔巴薩姆是生物醫學工程畢業生，是第一代南亞裔美國穆斯林。她指校方4月14日與她會面時，拒絕分享大學有關安全評估的內容，只是突然通知她，取消了她在畢業典禮上致辭的安排。

對此她感到困惑和憤怒，質疑有關決定是否純粹出於安全考慮，她更形容這是校方屈服於恐懼。她在聲明中挑戰校方的理由，質疑「南加大的決定是否純粹基於安全」。

塔巴蘇姆說，校方也告訴她南加大有能力「為我的畢業演說採取適當的安全措施」，但選擇不這麼做，因為更嚴格的安全措施「不是大學想呈現的形象」。她指控南加大「向恐懼屈服且獎勵仇恨」，後者源於「反穆斯林和反巴勒斯坦的聲音」， 鎖定她認為「所有人都應有人權的不妥協信念」。

塔巴蘇姆表示，由於以哈戰爭帶來恐懼，她原本希望藉由畢業演說傳達希望的信念。

美國伊斯蘭關係委員會大洛杉磯地區辦公室執行董事艾盧什(Hussam Ayloush)對南加大這個回應並不滿意，指這是南加大懦弱的決定。他認為大學可以、應該及必須確保一個安全的畢業環境，而不是取消畢業生學生代表的致辭。

自以色列與巴勒斯坦哈瑪斯去年10月在加薩衝突爆發以來，美國針對穆斯林、猶太人、阿拉伯人及巴勒斯坦人的仇恨犯罪有所增加；南加州穆斯林社區與支持以色列之間的矛盾加劇，並且蔓延到大學校園。

南加大 巴勒斯坦 以色列

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