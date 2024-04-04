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紐約市12萬遊民學生創新高 專項補助金6月耗盡

記者張心／紐約即時報導
近期有約12萬名遊民兒童入讀全市公校系統，但大部分處於長期缺勤狀態。(市教育局提供)
近期有約12萬名遊民兒童入讀全市公校系統，但大部分處於長期缺勤狀態。(市教育局提供)

隨著無證移民大批量的湧入紐約，居住在庇護所的兒童數量也屢創新高，近期有約12萬名遊民兒童入讀全市公校系統，但原本供給他們的專項資金將於6月耗盡，目前市府尚未有繼續撥款援助的打算，遭到教育維權組織的猛烈抨擊。

兒童維權組織「紐約兒童權益」(Advocates for Children of New York)4日發布最新報告，直指在2022-23學年間，遊民兒童數量達到創紀錄的11萬9320人，意味著每九名公校生中，就有一名屬於無家可歸的狀態，總體數量較前一學年飆升14%。

報告分析，其中約34%的兒童，即4萬800人，日常住在市府庇護所，該數量比前一學年增加了近40%。同時，約61%的兒童住在寄宿家庭或長期無穩定住房。這導致12萬名遊民兒童的學習成果不容樂觀，其中72%處於「長期缺勤」狀態(意味著每十個上學日中缺勤一日)，只有11%的3至8年級學生能在州考數學中勉強及格。

「紐約兒童權益」指出，面對不穩定的居住環境和艱難的求學過程，庇護所社區協調員為這些遊民兒童給予了關鍵的支持，包括幫助他們尋找穩定性住房、獲取公共福利、對接公校課程、選取教育項目等，確保了這些無證客學生在日常通勤、學習上獲得了必要的支持。

「但在他們如此需要更多協調員與援助之際，該筆專項經費正在耗盡，並將於6月徹底失效，這簡直不可思議。」「紐約兒童權益」臨時住房學習者項目主任普林格(Jennifer Pringle)表示，庇護所社區協調員為無證學生與家庭提供了生活改變的可能，市府必須找出新的財源以確保該筆專項經費繼續供應。

但目前，市府並無此打算，並計畫撤銷這100個由聯邦疫情補助金扶持的協調員職位。「我們非常感謝這筆專項經費，會在預算商議中優先審查這些優先事項。」市教育局發言人萊爾(Jenna Lyle)回應。

市議會則提出，市府應從下一財年開始，直接為這100名協調員提供1230萬元輔助資金，「相信他們的價值，否則公校最脆弱的孩子們將毫無改變命運的可能。」市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)說。

公校 遊民 庇護

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