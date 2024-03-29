我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天

為何反對川普的黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

上私校、在家自學 這一州補助6500元

編譯徐薏茹／綜合29日電
示意圖。Photo by sofatutor on Unsplash
示意圖。Photo by sofatutor on Unsplash

喬治亞州參議會日前批准一項為私立學校學費和在家自學提供6500元教育補助券資金的計畫，並將該措施送交州長坎普(Brian Kemp)簽署。

參議員以33票對21票批准眾議會上周對參議會第233號法案(Senate Bill 233)的修改，喬治亞州擇校(school choice)倡議長久以來一直未能獲得眾議會批准。

儘管去年該法案在眾議會失敗，讓民主黨反對者歡欣雀躍，但當參議會批准該法案時，支持者開心慶祝，發起這一法案的共和黨州參議員多萊扎爾(Greg Dolezal)說：「更多的家長和更多的家庭將擁有更多機會。」

該法案將為就讀喬治亞州排名倒數25%公立學校的學生提供6500元的教育儲蓄帳戶，這筆資金可用於私立學校的學費、在家自學用品、治療、輔導，甚至是高中生的大學先修班。

新通過的法案與去年失敗的措施不同，結合其他一些教育舉措，但反對者認為這將減少公立學校資源，隨著學生離開學區將失去州補助。

民主黨州參議員帕克斯(Nabilah Islam Parkes)表示：「私人機構自由挑選學生將無可避免地讓那些可能需要最多支持的學生落後，也就是我們的特殊需求學生，苦苦掙扎的學習者。」

新計畫將限制支出喬治亞州141億元學校資助金的1%，即1億4100萬元，議員將單獨為教育補助券撥款，不會直接從學校資助金中提取，這將提供超過2萬1000筆獎學金，可以收到獎學金的學生必須在符合資格的公立學校上課至少連續兩個學期，或者即將進入符合資格公立學校的幼稚園。

收入低於聯邦貧困線標準四倍之家庭的學生將優先獲得獎學金。

家長必須向新成立的喬治亞教育儲蓄管理局(Georgia Education Savings Authority)提供證明才能申請這筆錢，一個家庭中所有符合資格的小孩都有資格參與該項目。

民主黨人認為，這筆資金不足以支付大多數私立學校的學費，而且一些偏遠地區沒有私立學校，他們也指出，私立學校不需要接受所有的申請者，這可能會歧視不同社會和宗教背景的人。

喬治亞州 公立學校 民主黨

上一則

初步數據：新閱讀教學法實施後 紐約亞裔和白人學生閱讀水平下降顯著

延伸閱讀

中國藥廠藥明康德 被爆將美客戶數據提供北京

中國藥廠藥明康德 被爆將美客戶數據提供北京
公校招生制度、性別教育 華裔家長擔憂

公校招生制度、性別教育 華裔家長擔憂
SB 549法案 印地安賭場遊說闖關 如果通過 恐壟斷加州賭博業

SB 549法案 印地安賭場遊說闖關 如果通過 恐壟斷加州賭博業
達交通零死亡願景 陳詩敏促起草法案

達交通零死亡願景 陳詩敏促起草法案

熱門新聞

兩名學生走過達特茅斯學院校園。數十萬份FAFAS聯邦助學金申請表，因計算公式有誤，需要重新處理，使得今年大學新生申請進度繼續延後。(美聯社)

獎助學金計算公式錯誤 拖累大學申請 數十萬份需「重算」

2024-03-23 21:55
初步數據顯示，近兩年來紐約市公校生的閱讀水平不升反降，亞裔和白人學生閱讀水平下降最為顯著。(市府提供)

初步數據：新閱讀教學法實施後 紐約亞裔和白人學生閱讀水平下降顯著

2024-03-28 21:25
(取材自健康醫療網)

擔心長不高怎麼吃才好？孩子成長階段 6營養素不可缺少

2024-03-23 00:45
一名網友分享過去面試上海復旦大學經驗，以獨創「大蘋果、小蘋果」理論說服在場教授，最後獲高分錄取。示意圖／Ingimage

教授面試問「北京清華vs復旦選哪間？」她神理論獲高分錄取

2024-03-26 15:00
越南大學生阮玉英（左）與阮陽靈規劃申請新型專班半導體相關學程，也希望畢業後能夠留在台灣發展、累積更多實務經驗。（中央社）

台灣延攬半導體人才 全額獎助吸引越南學生就讀

2024-03-26 17:44
一名美國教授要學生表態，如果當眾跳15秒舞蹈就不用寫萬字論文，結果一大批學生都選寫論文。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

要跳舞15秒還是寫萬字論文？ 教授拋死亡選擇題

2024-03-27 22:40

超人氣

更多 >
三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜
來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元
蘋果新款iPad傳5月初發布 史上最長的無新機時期即將結束

蘋果新款iPad傳5月初發布 史上最長的無新機時期即將結束
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者