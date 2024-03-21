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拜登加碼學貸減免嘉惠近7.8萬人 金額達58億元

編譯周芳苑／綜合21日電
拜登政府21日批准新一輪學貸減免計畫，金額58億元，近7萬8000名受惠者包括教師、消防員和其他多半在公共部門服務的人。(美聯社)
拜登政府21日批准新一輪學貸減免計畫，金額58億元，近7萬8000名受惠者包括教師、消防員和其他多半在公共部門服務的人。(美聯社)

拜登政府21日批准新一輪學貸減免計畫，金額58億元，近7萬8000名受惠者包括教師、消防員和其他多半在公共部門服務的人。

政府迄今已透過各種行動及方案免除全美近400萬借款人約1436億元學生貸款，創政府六多年前開始資助貸款以來最大學貸減免金額，但仍遠低於拜登總統最初提議的規模。當初目標是為4300萬借款人免除4000億元債務，此計畫遭最高法院阻止。

新一輪學貸免除方案適用對象是「公共服務貸款減免計畫」(PSLF, Public Service Loan Forgiveness)中的政府和非營利組織雇員；根據PSLF計畫，貸款人在繳納120期款項後得註銷餘額。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)稱，長期以來，全國教師、護士、社工、消防員和其他公務員試圖依法獲債務減免時總面臨問題。2021年10月以來，全國87萬1000多名公共服務和非營利組織工作人員已獲625億元債務免除；在此之前約15年期間，僅7000人獲減免。

下周起，透過PSLF計畫獲得最新一輪債務減免的借款人將收到電郵通知。

另38萬名參與PSLF計畫的借款人也將收到總統電郵通知，未來2年期間如繼續從事公職，將可免除債務。

除了免除PSLF參與者債務，政府也透過各種其他聯邦計畫擴大救濟範圍。其中，透過收入驅動的還款計畫(income-driven repayment plans)，約93萬5500名借款人獲准免除456億元債務，該計畫依借款人收入和家庭規模推估每月還款金額，一旦還款期限(通常20年)屆滿，剩餘債務全免。

此外，約130萬人因聯邦借款人防衛計畫(federal borrower defense program)而免除225億元債務，被學校詐騙的人獲得救濟。

貸款 學貸 拜登

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