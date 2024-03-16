中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

多名來自中國的留學生在洛杉磯國際機場入境時遭遣返。(本報檔案照)

多位中國籍學者、官員和學生向華盛頓郵報表示，他們入境美國時受到邊境官員不公平對待；長時間盤查或被拒入境的類似沮喪遭遇，不僅導致「小紅書」等網路社群流傳如何規避美國海關問題的小訣竅，更加劇了中國學生是否值得來美求學或工作的疑慮，對美國的幻滅觀感也油然而生。

「以前來美求學很光榮，有些家長覺得只有美國值得去，現在這種情緒已經減弱了。」中國武漢公務員梅立昂(Leon Mei，音譯)說，他17歲的兒子正在申請大學，目的地包括美國、英國和澳洲。

與此同時，六名中國學生和兩名訪問學者向華郵表示，他們持有效簽證 入境，抵美時卻被盤問其研究、家庭狀況、與中國共產黨的任何可能聯繫等等。其中兩人簽證被取消，立即被遣返。

由於美中官員拒絕提供詳細數據，在美國邊境被拒的中國學生人數很難量化。美國國務院 表示，近年在美國港口被拘留和禁止入境的中國學生人數保持穩定，占入境人數不到0.1%。

過去四年來，在美留學的中國公民持續受到額外審查；中國公共安全部長王小虹2月還曾要求美國國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，停止「無故騷擾和審問中國學生」。

學術交流，幾十年來一直是美中兩大國相互了解的方式之一。2009年至2019年間，中國學生在美國學校入學人數倍增，是美國大學收入及科學、工程和技術相關領域人才的巨大來源。但雙邊關係持續惡化外加新冠疫情 混亂，導致雙方交流人數下降。美國國務院數據顯示，2019年中國在美留學生人數為37萬人，下降20%以上。在中國的美國學生人數則從疫情前的1萬多人降至不足1000人。

兩國都可能因為交流下降而蒙受損失。清華大學國際安全與戰略中心主任、史丹佛大學訪問學者達巍，最近也曾在入境美國時被攔下詢問。達巍說：「無論美國視中國為夥伴或敵人，都需要了解對方。如果這種趨勢持續五年或十年，你會失去一個世代的中國觀察家」。