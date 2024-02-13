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青少年碰毒 尋求紓壓、降低焦慮

記者顏伶如／綜合報導
聯邦緝毒署在紐約查獲的芬太尼毒品。(路透)
聯邦緝毒署在紐約查獲的芬太尼毒品。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)日前公布研究報告指出，有疑似藥物濫用問題的青少年，經常是在獨自一人的情況下使用毒品，使用毒品的目的則是紓解壓力、降低焦慮，讓自己能夠放鬆，忘記煩惱。

美國青少年焦慮症、憂鬱症案例增加，對於人生感到絕望的青少年人數大增，CDC因此對青少年毒物使用展開調查。

研究報告執筆人、CDC藥物過量預防中心(Division of Overdose Prevention)流行病情報服務長(epidemic intelligence service officer)莎拉‧康諾利(Sarah Connolly)說，焦慮症、憂鬱症通常與青少年時期毒品使用有關，青少年想要尋找管道降低緊張、焦慮而使用毒品，可能是青少年出現毒品問題的合理解釋。

康諾利的研究是以「全國成癮症警戒干預及預防計畫」(National Addictions Vigilance Intervention and Prevention Program)資料為根據，包括1萬5963名13歲至18歲間青少年的自我評估。參加研究的青少年在2014年至2022年間回覆網路問卷調查，說明使用毒品或喝酒的動機為何。這項計畫的探索內容超越兒童為何使用毒品的先前研究範疇。

73%受訪青少年說，使用毒品是為了感覺溫和、冷靜或放鬆。44%受訪者使用毒品幫助睡眠，包括大麻在內。同樣也有73%受訪者說，使用毒品是為了停止對某個問題的煩惱，或想忘掉某些不好的回憶。約有40%受訪青少年說，使用毒品是為了對付憂鬱症或焦慮症。

西雅圖兒童醫院(Seattle Children's Hospital)學術長萊絲莉‧沃克-哈丁(Leslie Walker-Harding)說，有藥物濫用問題的年輕人當中，75%同時也有心理健康問題。她說：「我們知道兩者之間有著關聯。」

沃克-哈丁說，孩子並沒有大量使用毒品，但說使用毒品是為了減輕憂鬱或停止煩惱，「這就是一個非常重要的警訊」。

聯邦疾病防治中心最新研究指出，有疑似藥物濫用問題的青少年，經常是在獨自一人的情況...
聯邦疾病防治中心最新研究指出，有疑似藥物濫用問題的青少年，經常是在獨自一人的情況下使用毒品，目的則是紓解壓力、降低焦慮。(美聯社)
聯邦疾病防治中心最新研究指出，許多青少年認為使用毒品有助睡眠，包括大麻在內。(美...
聯邦疾病防治中心最新研究指出，許多青少年認為使用毒品有助睡眠，包括大麻在內。(美聯社)

毒品 憂鬱症 CDC

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