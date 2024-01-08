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加拿大國際學生簽證新制上路 財力證明調高2倍

中央社／記者胡玉立多倫多8日專電
圖為多倫多大學。（路透）
圖為多倫多大學。（路透）

加拿大調整國際學生政策，自今年元旦起，留學簽證申請者須具備的生活費用證明，從原本逾20年未變的1萬元加幣，大幅調高為2萬635元加幣（約1萬5601美元）。

此外，加拿大也持續免除留學生校外工作時數每周20小時上限，豁免期將延長至2024年4月底。

加拿大政府在官網說明，學生簽證申請人需具備的財力證明，自2000年以來一直沒變，每位申請人除第一年的學費和旅費外，還須持有生活費用1萬元加幣；但此要求已跟不上生活成本上升，導致許多學生到加拿大後才發現資金不足。因此自2024年1月1日開始，生活費用證明調高至2萬635元加幣。

加拿大部分教育機構近年來將國際學生當成「搖錢樹」，浮濫錄取國際學生的現象持續成為加拿大朝野矚目焦點。

多倫多星報（Toronto Star）日前公布數據指出，加拿大學校錄取的國際學生，有近一半的人申請國際學生簽證（study permit）遭簽證官拒發。數據顯示，2022年1月1日至2023年4月30日，申請加拿大國際學生簽證者計86萬6206人，加拿大移民局只批准了54.3%，即47萬427人。

聯邦移民部長米勒（Marc Miller）去年底已針對部分教育機構未能提供適當的國際學生教育，發表重話批評，指加拿大國際學生系統已「失去完整性」，「各省都有一些只是『生產文憑』的『小狗養殖場』（puppy mills），沒有提供合宜的學生經驗。」「這樣的詐欺和濫用行徑，必須結束。」

專家表示，學生簽證批准率和拒絕率未必能反映出教育機構提供的教育品質，但對米勒來說，這些數字對重建各界對加拿大國際學生計劃的信心，相當重要。米勒要求加拿大各省負起責任，確保特定教育機構確實值得核發學生簽證。

安大略省是國際學生留學加拿大首選目的地，也是加拿大1335所指定教育機構中，數量最多的一省。各校學生簽證批准率差異很大；公立學院拒絕率通常高於公立大學；私立學校拒絕率更高，但私校錄取學生僅佔學生簽證申請總數不到10%。

過去10年來，在加拿大持有國際學生簽證人數，從2013年的30萬人，增加到今年將近90萬人；國際學生透過生活支出和學費，為加拿大經濟貢獻了220億元加幣，支撐了20萬個工作職位。

不過加拿大當前的住房危機和生活成本上升，已導致許多國際學生很難找到工作和住房，有些人甚至不得不求助食物銀行。

學生簽證 加拿大 移民局

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