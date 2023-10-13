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全美ACT成績大退步 創30多年新低

編譯周芳苑／綜合報導
厚厚一本的ACT指南與模擬試題。(美聯社)
厚厚一本的ACT指南與模擬試題。(美聯社)

全美高中生申請大學的重要依據「美國大學入學考試」(ACT)成績連續六年下降；管理這項考試的非營利組織ACT稱，全國平均成績已降至30多年新低，顯示學生對大學程度課業的準備不足。

ACT於11日公布2023學年班成績，全美學生的ACT綜合平均分數為19.5分(滿分36)，低於去年的19.8分；新冠疫情剛爆發時，這一屆學生就讀高中一年級。分數連六年下降，疫情期間特別嚴重。

ACT執行長戈德溫(Janet Godwin)說，相關單位並未採取足夠措施確保高中畢業生為就讀大學和職業生涯成功做好萬全準備。

分科而論，閱讀、科學和數學平均成績都低於ACT所設定的大一課程合格門檻，英語平均分略高於門檻，但仍較去年低。

有人抨擊標準化入學考試對富人有利，低收入學生處於不利處境。因此，許多大學將這類考試列為入學參考項目，包括加州大學系統在內的一些學校更明確表示，ACT或SAT成績不納入入學考量。

但戈德溫仍肯定這些測驗的重要性，認為仍有助於為學生安排適合的大學課程，並讓學術顧問得以全力協助學生。

夏威夷學生卡布雷拉(Denise Cabrera)說，她就讀的高中所有學生三年級時都必須參加ACT考試，而且認為可提高進入大學的機會；她選校時將加州理工學院列入考量，該校自疫情期間暫停參考標準化考試達已五年，但她也考慮其他學校，仍需要標準化成績。

今年全美約140萬名學生參加ACT考試，比去年多，但仍不及疫情前；戈德溫認為，多校將標準化考試納為可選項目後，報考人數恐難完全恢復。

應考學生中，僅21%所有科目全達標；這些學生有一半機會在相關課程中至少得到B ，近75%的機會至少到分C。

ACT 疫情 加州大學

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