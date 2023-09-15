面臨15億預算赤字 加州州大將每年漲學費6%

全國規模最大的公立大學系統加州州立大學董事會投票通過未來五年每年調漲學費6%，以降低高達15億元的預算赤字。(美聯社)

加州 州立大學(California State University)是全國規模最大的公立大學系統，董事會13日投票 通過未來五年每年調漲學費6%，以降低高達15億元的預算 赤字。美聯社報導指出，某些學生指出，調漲學費的決議「令人難過」。

加州州立大學董事會13日以9票對0票表決通過學費調漲方案，旗下23所大學從2024年秋季班開始新規生效。身為加州居民的大學部正式學生，新學年學費將增加342元，變成6084元；到了2028-2029學年度，學費將漲至7682元。

根據加州州立大學今年5月發表財務報告，學費收入增加也將讓教職員工獲得更多資源、學校設施獲得維修。報告中說，加州州立大學共有46萬名學生，其中許多為少數族裔或家族當中第一代上大學的學生，但收入只夠支付大約86%的全體師生與機構需求實際開銷，因此出現15億元預算赤字。

加州州立大學董事會成員、財務報告撰寫工作小組共同主席羅培茲(Julia Lopez)說：「我們處於十字路口，如果現在不做，日後將變得越來越困難。」

海峽群島加州州立大學(Cal State Channel Islands)大三學生安吉莉‧泰勒(Angelie Taylor)說，為了負擔學費以及住房等開銷，現在已經身兼三份兼差工作，調漲學費將打亂財務計畫。她說，由於學業平均分數(GPA)太低，不符合獎助金申請資格，成績不好則是因為要打工賺錢。

泰勒表示，如果要承擔第四份工作，將不可能有時間讀書，恐怕只能申請退學。