面臨15億預算赤字 加州州大將每年漲學費6%
加州州立大學(California State University)是全國規模最大的公立大學系統，董事會13日投票通過未來五年每年調漲學費6%，以降低高達15億元的預算赤字。美聯社報導指出，某些學生指出，調漲學費的決議「令人難過」。
加州州立大學董事會13日以9票對0票表決通過學費調漲方案，旗下23所大學從2024年秋季班開始新規生效。身為加州居民的大學部正式學生，新學年學費將增加342元，變成6084元；到了2028-2029學年度，學費將漲至7682元。
根據加州州立大學今年5月發表財務報告，學費收入增加也將讓教職員工獲得更多資源、學校設施獲得維修。報告中說，加州州立大學共有46萬名學生，其中許多為少數族裔或家族當中第一代上大學的學生，但收入只夠支付大約86%的全體師生與機構需求實際開銷，因此出現15億元預算赤字。
加州州立大學董事會成員、財務報告撰寫工作小組共同主席羅培茲(Julia Lopez)說：「我們處於十字路口，如果現在不做，日後將變得越來越困難。」
海峽群島加州州立大學(Cal State Channel Islands)大三學生安吉莉‧泰勒(Angelie Taylor)說，為了負擔學費以及住房等開銷，現在已經身兼三份兼差工作，調漲學費將打亂財務計畫。她說，由於學業平均分數(GPA)太低，不符合獎助金申請資格，成績不好則是因為要打工賺錢。
泰勒表示，如果要承擔第四份工作，將不可能有時間讀書，恐怕只能申請退學。
泰勒12日出席董事會會議，說明個人處境。她說：「數百名學生昨天挺身而出，但董事會卻不願聽取我們的意見，令人難過。」
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