我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

疫情世代 ACT成績創30年新低

記者顏伶如／綜合報導
最新統計顯示，學生ACT大學入學標準化考試成績平均僅19.8分，創下1991年以來最低紀錄。(Getty Images)
最新統計顯示，學生ACT大學入學標準化考試成績平均僅19.8分，創下1991年以來最低紀錄。(Getty Images)

亞利桑納州立大學(Arizona State University)公共教育創新研究中心(Center on Reinventing Public Education，CRPE)13日公布最新調查研究顯示，年齡較大的「疫情世代」(Covid generation)兒童學習中斷的衝擊迄今仍未恢復，2022年大學入學標準化考試(The American College Test，ACT)成績平均僅19.8分，創下30年來最低紀錄，也是1991年至今第一次低於20分。

不僅如此，越來越多的高中生未能達到ACT設定的任何學科領域標準，顯示學生進大學的準備不足。

ACT分為英語、數學、閱讀和科學四部分，每個部分滿分為36分，總分則是四部分分數的平均。

報告指出，美國學校沒有善盡教育「疫情世代」學生的責任，疫情爆發三年後的現在，學習持續受到潛在影響。研究人員在報告中說，美國學生受到新冠疫情最大衝擊包括成績退步、長期缺席、經常出現心理健康問題等。

研究報告主筆之一、南加州大學(University of Southern California)教授波里克夫(Morgan Polikoff)表示，「疫情世代」學生如今ACT成績平均只有19.8分，是30年來最低紀錄。

波里克夫與研究人員引述美國「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)資料指出，13歲學生數學成績已經退步到1990年的程度。「全美教育統計中心」(National Center for Education Statistics)2022年夏季發布統計報告顯示，全美近75%學校反應說，後疫情時期學生長期缺席的問題持續存在。

波里克夫12日在電話會議中對媒體表示，雖然高中生畢業率呈現增加趨勢，但大學教授紛紛指出，學生進入大學卻毫無準備。

疫情 教育 ACT

上一則

研究：青少年具區辨能力有助減緩憂鬱 專家籲父母同理給予協助　

下一則

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

延伸閱讀

威州家族三代四人 今秋上同所大學

威州家族三代四人 今秋上同所大學
皇后區特別選舉 大學點白石續右轉

皇后區特別選舉 大學點白石續右轉
英大學財源太依賴國際生 「去年22.3%來自中國」

英大學財源太依賴國際生 「去年22.3%來自中國」
非裔生因髮辮被停課 家長喊告

非裔生因髮辮被停課 家長喊告

熱門新聞

圖為普林斯頓著名的專業學院是伍德羅·威爾遜公共和國際關係學院的羅伯遜廳。（美聯社）

WSJ：2024美國最佳大學 普林斯頓居榜首

2023-09-08 02:00
(取材自健康醫療網)

多喝牛奶、補鈣不一定能長高 這些因素也會影響骨骼發育

2023-09-12 01:15
新加坡等東亞國家擁有全球頂尖的教育系統，但也正嘗試減輕學生的壓力。 （路透）

避免學校淪為「壓力工廠」 台日韓中星等政府試圖減輕學生考試壓力

2023-09-10 18:40
保守派維權人士布魯姆創辦的「美國平等權利聯盟」，指控美富律師事務所的多元獎學金涉嫌種族歧視。(路透)

平權案效應 美富多元獎學金被控歧視 改為不限族裔

2023-09-08 14:24
圖片來源 ／健康醫療網

研究：青少年具區辨能力有助減緩憂鬱 專家籲父母同理給予協助　

2023-09-14 01:00
新學年展開之際，新冠病毒確診案例增加，學校是否該要求戴口罩，已引發辯論。(路透)

確診增加 學生戴不戴口罩？防疫題又成辯論題

2023-09-08 02:00

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢