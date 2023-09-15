疫情世代 ACT成績創30年新低

最新統計顯示，學生ACT大學入學標準化考試成績平均僅19.8分，創下1991年以來最低紀錄。(Getty Images)

亞利桑納州立大學(Arizona State University)公共教育 創新研究中心(Center on Reinventing Public Education，CRPE)13日公布最新調查研究顯示，年齡較大的「疫情 世代」(Covid generation)兒童學習中斷的衝擊迄今仍未恢復，2022年大學入學標準化考試(The American College Test，ACT )成績平均僅19.8分，創下30年來最低紀錄，也是1991年至今第一次低於20分。

不僅如此，越來越多的高中生未能達到ACT設定的任何學科領域標準，顯示學生進大學的準備不足。

ACT分為英語、數學、閱讀和科學四部分，每個部分滿分為36分，總分則是四部分分數的平均。

報告指出，美國學校沒有善盡教育「疫情世代」學生的責任，疫情爆發三年後的現在，學習持續受到潛在影響。研究人員在報告中說，美國學生受到新冠疫情最大衝擊包括成績退步、長期缺席、經常出現心理健康問題等。

研究報告主筆之一、南加州大學(University of Southern California)教授波里克夫(Morgan Polikoff)表示，「疫情世代」學生如今ACT成績平均只有19.8分，是30年來最低紀錄。

波里克夫與研究人員引述美國「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)資料指出，13歲學生數學成績已經退步到1990年的程度。「全美教育統計中心」(National Center for Education Statistics)2022年夏季發布統計報告顯示，全美近75%學校反應說，後疫情時期學生長期缺席的問題持續存在。

波里克夫12日在電話會議中對媒體表示，雖然高中生畢業率呈現增加趨勢，但大學教授紛紛指出，學生進入大學卻毫無準備。