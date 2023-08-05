學生記者拉下史丹福校長：揭發論文醜聞的貝克與校園報紙

如果不是這名大一新生西奧．貝克，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

「學生報的揭弊報導，最終讓史丹福大學 校長辭職。」美國史丹福大學的學生報《史丹福日報》（The Stanford Daily），其學生記者西奧．貝克（Theo Baker）在調查報導中，揭露史丹福大學校長泰西爾拉文（Marc Tessier-Lavigne）的論文存在造假圖像數據，最終讓泰西爾拉文於2023年7月19日為此辭職，而貝克則憑其詳實報導，獲頒喬治波克新聞獎（George Polk Awards）。一個大一新生的學生記者，是怎麼寫出有如此影響力的報導？貝克又是一個什麼樣的人？

史丹福大學校長泰西爾拉文遭指控與他人合著的一篇論文有多張圖片經過修改，存在科學不當行為問題後，在19日宣布辭職。圖為泰西爾拉文2016年10日接任校長時典禮上講話。(美聯社)

貝克在2022年11月發表一系列報導，當時他是史丹福大學的新生、才剛進入《史丹福日報》當學生記者幾個月，著手進行一項大型調查報導——貝克所調查的，是學校校長、知名神經學家泰西爾拉文所督導的研究。而之所以開展調查，是因貝克的一名朋友告訴他，在科學家討論已發表研究的PubPeer網站上，有評論指出泰西爾拉文團隊的研究結果存在偏差。

尋找真相、公正報導、揭露不公不義之事，是媒體的本質，同樣校園報也可以對學校發揮監督的作用。圖為史丹福大學。(美聯社)

於是，貝克設法在泰西爾拉文曾擔任高階主管的生物科技公司——Genentech尋找可提供協助的研究人員，幫助他檢視泰西爾拉文的論文，也請科學誠信專家比克（Elisabeth Bik）協助檢視論文中的圖像是否曾遭不當操縱，結果是高度懷疑泰西爾拉文列為主要作者的論文中，包含了多張經過修改的圖像。

系列報導於2022年11月30日刊出第一篇之後，泰西爾拉文曾透過律師向貝克發出法律威脅，指責他的報導「充滿謊言」，不過史丹福大學校方旋即在報導刊出的隔天（2022年12月1日）就召集獨立專家小組審查泰西爾拉文自1999年到2012年之間發表的研究，發現泰西爾拉文論文中存在錯誤、多年來皆未修正，且以「異常頻繁」的數據操縱方式督導實驗室。

在重點審查的5篇泰西爾拉文擔任主要作者的論文中，有4篇被發現操縱研究數據的證據，如1999年的一項關於神經發育的研究中，專家小組發現一個實驗產生的圖像被翻轉、拉長，然後拿去做為另一個實驗的結果；2004年的另一篇論文也存在類似操作，包括重複使用同一張圖像來代表不同實驗結果；2009年的一篇有關阿茲海默症的論文，曾被引用超過800次，當中卻有重複使用、標籤不當的圖像，還有基本的生物統計錯誤。

調查結果出爐之後，泰西爾拉文在7月19日宣布辭職，但仍留任史丹福大學教職，他另表示將撤回3篇論文、以及更正2篇論文。

貝克的報導表現，則讓他獲頒喬治波克新聞獎（George Polk Awards）。貝克一開始進入史丹福大學，是因自己對多門學科都很感興趣，想要探索——例如人文學科和人工智慧倫理學，而新聞傳播一開始並不在他的興趣內。即使是在完成報導並得獎之後，貝克對未來的工作志向也仍是人文或是STEM領域。

幼時的貝克與父親。(取材自Theo Baker Twitter)

其實貝克的父母都是記者出身——他的父親彼得．貝克（Peter Baker）是《紐約時報》的駐白宮首席記者，母親蘇珊．格拉瑟（Susan Glasser）曾是《華盛頓郵報》編輯，現為《紐約客》的特約撰稿人。不過，貝克的父母表示，在他撰寫報導的過程中，並未提供任何協助，僅提醒他必須小心謹慎。貝克與其他學生記者，所得到的協助來自《史丹福日報》的專業顧問，和合作的律師事務所無償法律諮詢。

從貝克的例子中，足見校園報發揮影響力，事實上，尋找真相、公正報導、揭露不公不義之事，是媒體的本質，同樣校園報也可以對學校發揮監督的作用。

西北大學橄欖球校隊主教練費茲傑羅（Pat Fitzgerald），在《西北大學日報》報導隊上霸凌和性騷擾醜聞後，被學校解雇。(美聯社)

其他的例子，還有美國伊利諾州的《西北大學 日報》（The Daily Northwestern）。西北大學近期也爆出體育校隊長年以來種族歧視、霸凌 及性騷擾的不堪文化。起初由橄欖球隊前非裔隊員肖特（Simba Short）出面述說自己遭到隊上成員施以公然性虐待、隊員被按壓在水中施暴、在社交酒吧被強行逼酒的經歷，然而向隊上教練們申訴後卻屢遭漠視，造成許多隊員嚴重的心理陰影。報導刊出後，主教練費茲傑羅（Pat Fitzgerald）被學校解雇，西北大學各項校隊——棒球、壘球、曲棍球、排球隊與啦啦隊等等——也連環爆出許多隊員遭受嚴重霸凌的案例。

除此之外，學校教職人員也成為調查報導對象。同樣也是常春藤聯盟的哥倫比亞大學，校園報《哥倫比亞每日觀察家》也擁有高知名度與悠久的歷史。2023年2月17日，4名校園記者撰寫一篇有關大學「公共安全與設施部門」主管與職員之間的權力霸凌。2022年9月9日，又發表一則校內博士後研究員、研究員及科學家在工作中遭受欺凌的報導，報導中述說許多受害者是女性、性少數以及非裔人士。

對調查揭發重大新聞事件的記者來說，遭受施壓或威脅時有所聞，像是貝克在調查泰西爾拉文的論文時，也曾收到泰西爾拉文曾透過律師的威脅警告，曾教導過貝克的教授也收到騷擾。貝克坦承調查校長的論文面臨了排山倒海來的威脅和壓力，也有可能會影響自身的未來。

然而貝克並不是第一位面臨威脅的校園記者，亞利桑那大學校園報《亞利桑那野貓報》（Arizona Daily Wildcat）也被爆出校園記者因報導而受到嚴重的網路攻擊。2022年秋天，校園記者奧莉薇・克盧伯（Olivia Krupp）在校園報撰寫有關校園網紅盧卡斯・帕克特（Lukas Pakter）的評論文章。克盧伯認為，擁有30萬粉絲的帕克特常拍攝短影片教導男性同學「如何與女性調情」相當不尊重女性，也批判他常對體重過重人士發表不友善言論。未料文章刊出後立即遭受帕克特眾多粉絲在網路上的圍剿，也接到許多死亡威脅。

校園是社會的縮影，校園記者和主流媒體記者擁有共同的問題和憂慮。在高度仰賴社群媒體的時代，因報導而遭受安全威脅的校園記者能否受到有效的保護，也考驗校方的能力與智慧。