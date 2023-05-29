更多高中畢業生不念大學 勞動市場佳 藍領就業容易

沒有大學學位也能找到事做，美國現在有更多高中畢業生不唸大學，直接投入職場。(美聯社)

華爾街 日報報導，美國勞動市場正強大，藍領工作的光明前景吸引較多高中生不唸大學，直接投入職場。

根據美國勞工部 最新數據，16至24歲高中應屆畢業生的大學入學率下滑，從新冠疫情 前2019年的66.2%降到去年的62%。這個比率2009年達到峰值70.1%。

餐館、主題公園，以及休閒餐旅業其他領域的工作，去年增長的速度是整體工作的兩倍以上，這些地方傾向雇用年輕人、並不要求大學畢業。需額外培訓但不必擁有學士學位的領域，如建築業、製造業和倉儲業，也還有大量職缺。

上個月，16到19歲的青少年勞工失業率降到70年來最低的9.2%，推動了薪酬成長。

從2019年4月到2023年4月，經季節性因素調整後，休閒餐旅業勞工的平均時薪調升近30%，相較下，整體勞工同期間只調升約20%。

餐廳侍應生2022年的中位數時薪是14美元，幾乎是聯邦政府規定最低薪資的兩倍。在不需要大學學位但要額外培訓的行業，薪資更高，例如機械師傅每小時賺23.32美元，超過全美中位數22.26美元，木匠去年可達24.71美元。

ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak說，「疫情在很大程度上產生干擾，以至於許多人推遲上大學。而一旦推遲，就會迷上掙錢和工作，不回學校了」。

過去十年，美國大學入學率下降約15%，原因包括大學教育成本太高、學校關閉、取得學位後收益不均，以及就業市場火爆。最新民調顯示，大多數美國人認為大學學位不值得花下去的錢。

疫情來襲後，嚴重的勞動力短缺迫使雇主求才和留才都必須提供更好的薪酬、福利和工作條件，例如工作時段彈性變大。由於勞動力老化和移民減緩，市場對藍領勞工的需求很高。

Pollak指出：「如果沒有學士學位也找得到工作，而且工資增長也不錯，為什麽還要去讀大學？」