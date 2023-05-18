我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

下令公校圖書館禁LGBTQ書籍 佛州學區挨告了

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
閱讀示意圖。圖／ingimage
閱讀示意圖。圖／ingimage

出版商企鵝蘭登書屋和作家團體美國筆會，今天就佛羅里達州埃斯坎比亞郡公立學校圖書館撤下涉及種族和LGBTQ議題的書籍，對該郡學區提起訴訟。

法新社報導，根據訴狀，被告埃斯坎比亞郡（Escambia）學區和學校董事會下令公校圖書館撤下部分書籍，此舉違反保障言論自由的美國憲法第一修正案。

訴狀又說：「這些限制和撤下行動，不成比例地針對有色人種或LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）作者的著作，或談論相關議題的書籍。」

佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）是2024年共和黨提名總統候選人的可能人選；佛州限制兒童取得特定書籍管道的行動，德桑提斯一向是幕後推手。

佛州一直是美國所謂「文化戰爭」的主要戰場，近幾個月來已有幾十本書籍從圖書館下架，保守派父母和學校董事會認為這些書不適宜兒童閱讀。

美國筆會（PEN America）執行長諾塞爾（Suzanne Nossel）在宣布提起訴訟的聲明中譴責撤書舉動。

她表示：「民主國家的孩子不應被教導書籍是危險的...在埃斯坎比亞郡，州審查員蓄意偷偷將書籍撤下，以打壓不同的聲音。」

企鵝蘭登書屋（Penguin Random House ）執行長馬拉維亞（Nihar Malaviya）說：「書籍能讓生活變得更美好，尤其是學生應均衡廣泛地接觸各種觀點。」

根據訴狀，企鵝蘭登書屋出版的書籍至少兩本遭禁，包括諾貝爾文學獎得主摩里森（Toni Morrison ）的「最藍的眼睛」（The Bluest Eye）和作家薩法爾（Sapphire）的小說「Push」，都已從學區內一些圖書館下架，其他書籍也被盯上。

依據美國筆會資料，在2021至2022學年有1648本特定書籍在全美32州遭禁，其中以佛州和德州最多。 

佛州 圖書館 學區

上一則

哥大藍海畢業典禮 校長告別開講 數位華裔獲獎

延伸閱讀

紐約安置庇護客…市府暫棄公校 擬改用雷克島監獄

紐約安置庇護客…市府暫棄公校 擬改用雷克島監獄
首位華裔女性 陳楊頌恩當選大頸學區董事

首位華裔女性 陳楊頌恩當選大頸學區董事
佛州傑克遜維爾首位女市長 民主黨唐娜迪根創歷史

佛州傑克遜維爾首位女市長 民主黨唐娜迪根創歷史
禁中國公民買地 趙美心：佛州煽動反亞情緒

禁中國公民買地 趙美心：佛州煽動反亞情緒

熱門新聞

儘管帶頭抵制「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，耶魯大學法學院(圖)今年依然雄踞排行榜第一名寶座。(美聯社)

美新排名 史丹福、耶魯法學院並列第一 哈佛醫學院居冠

2023-05-12 13:03
減免延期截止，學貸將開始恢復繳還。(美聯社)

減免延期截止 6月30日前將要求學貸復繳

2023-05-15 01:24
（圖：健康醫療網提供）

離婚恐影響小孩一生 掌握5重點減輕對孩子傷害

2023-05-10 02:40
23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）

社區學院助拿文憑？近半學生轉大學後 學分「不被承認」

2023-05-08 01:45
路易斯安那州16歲高三生巴恩斯去年申請200所大學，結果被超過185所大學錄取並獲得超過1000萬美元獎學金，5日宣布決定往康乃爾大學就讀。（美聯社）

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾

2023-05-06 22:15
養育出快樂的孩子，兒童心理學家認為，關鍵是允許他們有時候不快樂。(Getty Images)

想養出快樂孩子？先允許孩子有時「不快樂」

2023-05-17 02:00

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？