公共場所、有小孩在都不行 田州限制變裝秀開美首例

田納西州州長2日在一項新法案簽字，將禁止在公共場所或未成年人可以觀看的地點進行變裝表演。資料照片。（路透 / Abaca Press）

田納西州 州長比爾‧李（Bill Lee）2日在一項新法案簽字，將把一些變裝表演（drag performances）宣告為犯罪行為。

NBC新聞報導，這項破天荒（first-of-its-kind）等級的法律將禁止在公共場所（public property）或未成年人可以觀看的地點進行「成人歌舞表演（cabaret）娛樂」。根據該措施，上述的娛樂包括了「上空舞者、夜店舞者（go-go dancers）、艷舞舞者（exotic dancers）、脫衣舞者、女扮男裝或男扮女裝演員（male or female impersonators）或類似表演人員」。

這項法律於4月1日生效，要求對初次犯罪者處以輕罪，後續違法行為會被列為重罪，並可能導致最高6年的有期徒刑。

根據NBC新聞的分析，至少其他十幾州的州議員提交了同樣會限制變裝表演的措施。雖然贊成方稱此舉對保障兒童免於不當娛樂的影響實屬必要，但田納西州的數位變裝表演者認為，該法把變裝廣泛地描繪成太過色情（overtly sexual），並且不公平地針對深深根植於LGBTQ社群 的地下藝術形式。

38歲的薩德勒（Denise Sadler）已經在納許維爾表演變裝皇后超過20年，受訪時就指變裝「從來沒把孩子變成妓女或任何負面的東西，只是給了他們表達快樂的機會。如果快樂違反法律，那我們住在什麼樣的世界？」