最高法院今聽拜登「學貸減免」辯論 判決何時恢復還款

總統拜登和教育部長卡多納(Miguel Cardona)。美聯社

最高法院今天(28日)開始聆聽拜登 政府學貸 豁免訴訟口頭辯論，判決結果關係聯邦學貸何時恢復繳交。教育部長卡多納(Miguel Cardona)28日說，對於訴訟感到極有信心。有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦學貸借款者疫情 期間獲准暫停償還，拜登政府將這項寬限措施延續到2023年，但訴訟落幕後的60天，學貸暫停償還計畫便將結束。

卡多納接受CNN晨間新聞專訪時說，對於這起訴訟感到極有信心，「我有權根據『英雄法案』(Heroes Act)為4000萬美國民眾提供學貸紓困」。

卡多納說：「我們想辦法補救殘破的制度，我們也有信心計畫是合法的，是以疫情及疫情帶來的經濟衝擊做為考量依據。」

華盛頓郵報分析，大法官可能於暑期休會之前，在今年6月做出裁決，但也可能加快審議。

有線電視新聞網28日報導，疫情期間聯邦政府允許聯邦學貸暫停償還，原本2023年1月要恢復還款，但拜登政府宣布寬限措施繼續延長。拜登政府官員先前表示，暫停償還截止之前，拜登總統的學貸豁免計畫有機會早一步通過。

共和黨執政州對拜登學貸豁免計畫提告，最高法院判決將影響背負聯邦學貸的4000萬美國民眾。

CNN報導，學貸暫停償還計畫效期只到訴訟落幕的60天後，倘若官司到今年6月30仍未有結果，學貸豁免計畫也沒能上路，聯邦學貸借款者就要開始恢復繳交學貸。