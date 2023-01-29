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ChatGPT多聰明？實測能通過名校商學院法學院考試

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ChatGPT多聰明？實測能通過名校商學院、法學院考試

編譯王巧文／綜合外電
ChatGPT會透過大量網路數據分析判斷，生成對用戶提問的回應，儘管它因為反應敏捷及言之有物而爆紅，但也引起傳播錯誤資訊或加深偏見的擔憂。（美聯社）
ChatGPT會透過大量網路數據分析判斷，生成對用戶提問的回應，儘管它因為反應敏捷及言之有物而爆紅，但也引起傳播錯誤資訊或加深偏見的擔憂。（美聯社）

人工智慧（AI）聊天機器人程式ChatGPT推出後掀起風潮，引發全球學術界擔憂這種AI工具會否成為學生的作弊利器，最新的實測顯示，ChatGPT聰明到足以通過美國大學商業及法律考試，不過成績沒有特別高。

美國媒體CNN報導，為了測試ChatGPT生成答案的能力，賓州大學華頓商學院及明尼蘇達大學的教授已展開實測；前者是常春藤名校，後者擁有「公立常春藤」的美譽。

ChatGPT完成了95項選擇題和12項申論題後，在明尼蘇達大學法學院四門學科的考試中拿到C+水準，勉強及格，在賓州大學華頓商學院考試中表現較好，獲得B至B-的成績。

賓州大學華頓商學院教授特威斯（Christian Terwiesch）指出，ChatGPT在回答基本營運管理題及流程分析題上「表現傑出」，但在更進階的考題上面臨困難，還犯了數學上的低級錯誤。

明尼蘇達大學法學教授喬恩·崔（Jon Choi）則說，ChatGPT在最為經典的法律考題上卡關，例如發現潛在法律問題及將法規適用於案件的深入分析，但它可能「非常有助於打草稿」，供學生微調作答。

兩位教授都認為，人們未來很可能與AI攜手合作，AI有望成為通用輔助工具，但也不約而同表明，當前限制使用ChatGPT有其必要性，學生如何使用這類AI工具，短期內仍存有疑慮。

特威斯表示：「畢竟，頒給醫學士一個學位時，你會希望他們熟知醫學，而不是如何使用機器人。對於其他技能認證亦然，包括法律和商業。」

紐約市和西雅圖公立學校近日已開第一槍，宣布禁止師生校園網路及裝置上使用ChatGPT，避免作弊歪風盛行。

AI 賓州 醫學

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