反仇恨亞裔立法 共和黨議員解釋反對2理由

「新冠仇恨犯罪法案」18日晚在國會眾院以364比62票獲得壓倒性通過時，所有反對票都來自共和黨 ；法案4月在參院過關，也僅有密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)投反對票。

有的說用詞危險、有人覺得沒必要

霍利表示，法案用詞「危險」，所以他投反對票；共和黨投反對票的眾議員 同樣認為法案沒必要。

法案在參眾兩院分別由夏威夷州民主黨 籍聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)，以及紐約州民主黨籍聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)提出；孟昭文在投票前指出，「新冠仇恨犯罪法案」是對抗第二度種族主義及歧視大流行的必要行動。

但曾任檢察官的霍利推文說，這個法案限制了言論自由，也將聯邦政府變成言論警察，賦予政府全面的權力來決定什麼是令人反感的言論，然後展開監控，這自然出現很大的言論自由問題。

儘管眾院共和黨領導層，包括少數黨領袖麥卡鍚(Kevin McCarthy)、黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)及新任黨團會議主席史提法尼克(Elise Stefanik)均表態支持法案，但有62人，即近三分一的共和黨人投下反對票，凸顯黨內對此存在分歧。

投反對票之一的眾議員喬丹(Jim Jordan)也附和霍利的說法，認為針對亞裔的暴力事件激增，與民主黨大幅削減警察撥款有關，並指出這些暴力事件大都在民主黨控制的城市發生。

另一投反對票的德州眾議員羅伊(Chip Roy)則認為，此法案根本不能消除仇恨。

支持該法案的147名共和黨人裡，有四人為韓裔，其中來自加州的朴銀珠(Michelle Steel)發言時表示，自己親身經歷了種族主義，由於亞裔身分而遭到種族主義誹謗。

她強調，儘管在許多問題上與民主黨意見分歧，但遏制針對亞裔美國人的暴力行為，是兩黨可以找到共同立場的一個領域。

另一名來自加州，支持法案的韓裔共和黨籍眾議員金映玉(Young Kim)過去曾公開譴責前總統川普的反亞裔語言，她說法案是邁出正確一步，但仍有很多工作要做。