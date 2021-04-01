按摩院濫殺案催化 全球聲援亞裔 防彈少年也分享被人身攻擊經歷

反亞裔仇恨攻擊頻發，引發全球關注和聲援。圖為示威者打出「熱愛我們的亞裔兄弟姊妹」標語。(路透)

亞特蘭大 按摩店槍擊案後，反亞裔 的仇恨暴力攻擊活動已引起全球關注，從南韓到英國、德國都有相關聲援亞裔的行動，包括網路聲援和實際上街遊行 。

華爾街日報報導，對於部分地區的民眾而言，這是他們第一次為亞裔發聲。

南韓天團「防彈少年」(BTS)30日推文發表聲明，分享團員長期忍受外界的人身攻擊，「現在發生的事情，無法與亞裔身分分離。」此推文附註兩行#停止仇恨亞裔(Stop Asian Hate)的熱門標籤，31日截稿前已有134則留言、101.9萬次轉推，還有206.4萬人按讚。

加拿大、德國、法國、荷蘭和紐西蘭近幾周出現對抗反亞裔仇恨的遊行活動。

Google搜尋趨勢(Google Trends)統計，目前與仇恨犯罪最相關的查詢是「亞裔仇恨犯罪」(Asian hate crimes)，這個詞過去12個月的搜尋頻率增加1650%；此外，「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)及反亞裔暴力運動的熱門標籤，光是3月就增加了5000%。

組織3月27日在紐西蘭反亞裔遊行的史黛芬‧譚海惠(Steph Hai Hui Tan，音譯)說：「亞特蘭大槍擊案是絕對的催化劑。」那場活動吸引超過1500人響應。

史黛芬學公共衛生，此前從未參與遊行，但受到美國「停止亞裔仇恨」運動鼓舞，籌畫紐西蘭的活動。

她說：「我們團結一致，為紐西蘭的亞裔打破沉默，若等到有人死亡才開始抗議就太晚了。」

兇手龍恩(Robert Aaron Long)16日闖進亞特蘭大按摩店濫射，造成六名亞裔女性身亡，他犯案後供稱攻擊按摩店是為了報復該店成為他「抒發自身性成癮的出口」，目前被依八項謀殺罪名起訴。

無論此案是否被定調為種族仇恨犯罪，都已經引起其他國家認定反亞裔的暴力行徑。

反亞裔仇恨攻擊頻發，引發全球關注和聲援。圖為示威者打出「停止仇恨亞裔」的標語。(歐新社)

洛杉磯加大(UCLA)法律系教授暨平等、多元與包容辦公室創辦人傑里·康(Jerry Kang，音譯)表示，美國亞裔迅速動員，並透過網路發揮全球影響力。

亞特蘭大事件後，英國國倡議團體「終結病毒種族歧視」(End the Virus of Racism)代理主席譚巧瑜(Hau-Yu Tam)收到許多電郵，關切對東亞及東南亞裔的種族歧視行徑，許多人希望加入組織並出現前所未有的動員能量，「亞特蘭大協助匯聚了焦點，這在英國顯然也是個問題。」