跪頸案╱動員3千國民兵…民眾：看到士兵成家常便飯

陪審團20日對前白人警察沙文跪頸致非裔 男子佛洛伊德 於死一案做出判決，而近幾日3000多名國民兵 、聯邦及州方警力進駐明尼亞波利斯市，預防判決出爐後發生動亂；民眾形容城市已遭軍方接管，所幸至晚間都平安無事。

美聯社20日報導，明尼亞波利斯市「微笑牙齒整型」(Smile Orthodontics)診所外，兩名穿叢林迷彩制服及甲冑的士兵在站崗，突擊步槍背在身後，兩人身旁雪霰紛飛。兩人幾步距離外的「鐵門酒吧」(Iron Door Pub)還有3名國民兵、1名明尼亞波利斯市警也站在門口監視街道，其他幾名戰士散置附近，同時在場的還有四輛迷彩悍馬車、兩輛警車。

街道對面有棟樓用木板包起來，上頭有人用黃色漆大大噴寫著「黑人的命一年四季都是命。」畫家馬丁尼茲(Adam Martinez)走經街道，一度停步下來打量眼前光景，再說「感覺上軍方接管了城市，很詭異。」

明市市中心好些地方擺著混凝土阻塊、鐵鍊相連的圍籬及帶刺鐵絲網，以便軍警能迅速隔離審案中的法院；近幾日漆有沙漠色的軍車行駛於鄰近公路，見到男女戰士已成家常便飯。

軍警嚴陣以待、維持治安的原因，是去年佛洛伊德被害之後，引爆長達多日的抗議及暴力事件，明市市長傅萊(Jacob Frey)及明尼蘇達州長沃茲(Tim Walz)都遭批評未能及早部署國民兵，導致市內遭遇破壞，市方估計損失約3億5000萬元，受損的大多是商業建築。

明尼亞波利斯市在判決出爐前，便制定「安全網行動」(Operation Safety Net)的計畫，以應動亂；警方高層與地方社區領袖都出面，保證允許和平抗議，但搶在示威轉趨暴力之前，就會試著降低緊張態勢。

不少市民懷疑警方能否說到做到，市警局長期以來與市內非裔社區關係一直很糟糕；所幸到晚間為止並無暴力跡象。