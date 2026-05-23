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規律運動仍失智？常見壞習慣恐成危險因子 醫警告：別等老年再補眠

記者翁唯真／台北即時報導
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現代人生活節奏緊湊、職場壓力大，熬夜與睡眠不足已成常態，雙和醫院神經科顧問醫師胡...
現代人生活節奏緊湊、職場壓力大，熬夜與睡眠不足已成常態，雙和醫院神經科顧問醫師胡朝榮表示，失智症是由「多發性危險因子」長期累積而成。（123RF）

現代人生活緊湊、職場壓力大，熬夜已成常態，台灣雙和醫院神經科顧問醫師胡朝榮說，失智症是由「多發性危險因子」長期累積而成，有人長期維持運動習慣，但卻因工作繁忙，時常熬夜、睡眠不足，也可能因為生活壓力過大，而導致晚年失智，目前最建議的預防方式仍是睡得飽、飲食均衡、維持運動與社交，有機會能延緩失智發生。

胡朝榮表示，近年醫學界愈來愈關注睡眠與失智症之間的關聯，人體在睡眠過程中，大腦會啟動清除機制，將腦內堆積、可能導致神經退化的異常蛋白質與代謝廢物排除。

但究竟睡多久才算足夠，胡朝榮說，目前科學界對於「最佳睡眠時數」仍無絕對定論，但臨床上「睡眠品質」的重要性，往往比單純睡多久更關鍵。

不少民眾年輕時因工作長期熬夜，擔心是否已對大腦造成不可逆影響。胡朝榮認為，即使到了中年、甚至退休後才開始調整作息，也不算太晚，只要在能力範圍內盡可能改善睡眠品質、讓自己睡得安穩，對大腦修復仍有實質幫助。

除了睡眠，運動也是預防失智症的重要方式。胡朝榮說，動物實驗已明確證實運動有助改善並預防失智症；但在人類臨床研究中，運動雖具有預防效果，一旦患者已確診失智症，再大幅增加運動量，對於逆轉病情或減緩腦部退化速度的效果其實相當有限。

胡朝榮表示，失智症是一種極其複雜的「多重危險因子疾病」，人生不同階段，各有不同的核心風險需要注意。年輕時期的關鍵在於受教育、多用腦，維持大腦活躍；中年則要嚴格控制高血壓、高血脂等慢性病；到了老年，則與血糖波動，以及聽力、視力退化等問題高度相關。

他說，盡管醫學界已找出許多失智症危險因子，但目前人類真正理解的致病原因，對於失智症的解謎僅四成至五成，仍有接近一半的成因尚未被解開。

至於該如何改善睡眠，胡朝榮建議，白天應盡量增加活動量，安排適度運動，讓身體到了晚上自然進入準備休息的節奏；夜間則應主動減少外在感官刺激，包括避免長時間滑手機，減少藍光與聲光干擾，也避免進行容易引發情緒波動、讓人過度興奮的活動，才能幫助身體真正放鬆、進入睡眠狀態。

失智症

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