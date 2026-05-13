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怕動胎氣？醫師破解迷思：孕期規律運動可降妊娠糖尿病…還有4好處

記者廖靜清／台北即時報導
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物理治療師謝妮芸示範孕媽咪居家可行的運動，強化核心、增加柔韌性，有助於生產。（記...
物理治療師謝妮芸示範孕媽咪居家可行的運動，強化核心、增加柔韌性，有助於生產。（記者廖靜清／攝影）

很多人以為懷孕後就該少動、多躺，避免動到胎氣，但其實「不動」反而會帶來更多問題。國健署呼籲孕婦建立正確觀念，孕期規律運動不僅能降低妊娠糖尿病、高血壓風險，也有助減輕腰痠背痛、水腫及產後憂鬱，更能幫助順利生產。

國健署副署長魏璽倫指出，對大多數健康且無併發症的孕婦而言，運動是安全且有益的方法，關鍵在於「建立習慣、循序漸進、持續規律」三大原則。透過適當的運動來提升身體機能與耐力，可增強心肺與強化腹部、背部、骨盆底肌肉，減少生產過程的痛苦，並提升產後恢復的速度。

魏璽倫說，運動對生產體力及母嬰健康大有幫助，在心理健康方面，可紓解壓力、改善心情，並有助於提高睡眠品質。不過懷孕期間隨著身體構造改變，建議先跟產檢醫師討論適合的運動，並以循序漸進的方式慢慢加強，有不適症狀要立刻停止，隨時留意身體狀況，量力而為。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，過去產檢多著重母胎生理狀況，但近年醫界愈來愈重視「增強健康能力」的重要性。尤其現代人生得少，更要「生得更好」，而運動正是孕前、孕中到產後都不可忽視的重要關鍵。

黃建霈指出，許多民眾誤以為懷孕後就不能運動，甚至老人家常勸「安胎就是要躺著」，但其實缺乏活動容易讓體重增加過快，提高妊娠糖尿病風險，也可能加劇腰痠背痛、下肢水腫等不適。而懷孕後期，體重快速上升，若核心與肌力不足，身體負擔會更加明顯。

「運動不是等出問題才開始做，而是從備孕階段就該建立習慣。」黃建霈強調，若孕前已有運動基礎，懷孕期間通常能較順利維持體能與肌耐力，對生產過程也有幫助。沒有運動習慣的孕婦，可先從日常活動開始，例如以爬樓梯代替搭電梯、短距離步行取代搭車，從每天5分鐘逐步增加。

黃建霈分享，一位游泳國手孕婦的生產過程非常順利，就是因為平常訓練心肺，在分娩時更有效地閉氣用力，縮短產程。他建議，即使不是國手等級，也可以居家輕鬆做，包括步行、瑜伽、低強度肌力訓練等，「孕期運動」是為了替未來育兒儲備體能，讓自己和寶寶都受益。

物理治療師謝妮芸示範居家可行的運動，包括強化腰腹及骨盆穩定度的核心鍛鍊，可為生產時所需的體力與耐力做好準備。準爸爸一同參與運動，透過協助與陪伴，不僅提升孕媽咪的安全感，也有助於建立親密的家庭互動。

國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，在2025年新改版的孕媽咪衛教手冊中，有特別針對各孕期運動的章節重點納入「孕期運動」，強調孕期生活化、適度運動，整合跨領域專業（含物理治療）提供安全運動指引，翻轉舊有「孕婦要多休息」的觀念。

國健署舉辦「孕動力，就是妳的超能力！」記者會，呼籲孕婦建立正確觀念。（記者廖靜清...
國健署舉辦「孕動力，就是妳的超能力！」記者會，呼籲孕婦建立正確觀念。（記者廖靜清／攝影）

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